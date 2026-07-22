Batalla del Jigüe fin

Una de las más cruciales acciones llevadas a cabo por el Ejército Rebelde durante a lucha insurreccional en la Sierra Maestra fue la Batalla del Jigüe que dirigida personalmente por el Comandante en jefe Fidel Castro se inició el 11 de julio de 1958 y terminó 10 días después, el 21, con la victoria de las tropas insurgentes.

Esa derrota del Ejército de la tiranía batistiana fue su último descalabro de la llamada ofensiva general de verano, lanzada por el régimen desde mediados de mayo de 1958 bajo el denominado Plan Fin de Fidel, con el envío de más de 10 MIL soldados hacia la zona de operaciones en la Sierra Maestra.

En el Jigüe había establecido campamento el Batallón 18, uno de los mejores del ejército tiránico, integrado por 352 efectivos bien armados bajo el mando del Comandante José Quevedo, un valeroso militar. Ya para este momento el Comandante en Jefe Fidel Castro había considerado que el Ejército Rebelde debía pasar a la contraofensiva y ordenó a sus tropas establecer un cerco alrededor del Campamento del Jigüe para atacarlo y derrotarlo sin que pudiese recibir refuerzo alguno.

Las acciones se iniciaron al amanecer del 11 de julio de 1958 con la participación de unos 150 combatientes del Ejército Rebelde que lograron el propósito de cercar y no permitir que los soldados abandonasen EL Jigüe.

Asimismo, durante los días que se prolongó la Batalla del Jigüe la aviación batistiana realizó decenas de operaciones sobre la zona con el empleo de aviones B-26 y Cazas F-47 que lanzaron en los alrededores del campamento decenas de bombas de cien libras NAPALMS y ametrallamiento calibre 50. También unidades de la Marina de Guerra dispararon sobre la zona de combate.

Otro batallón del ejército conocido por Los livianos, integrado por 370 soldados llegó a la zona de operaciones para intentar reforzar a los soldados rodeados en EL Jigüe, pero las tropas rebeldes se lo impidieron.

Un papel importante en esta batalla lo jugó Radio Rebelde que durante los días de combate sus amplificadores exhortaban a los soldados a la rendición, sobre todo durante la noche, lo que causaba una presión sicológica sobre los efectivos cercados ya casi sin agua y sin alimentos, lo que hacía más difícil su situación.

El 18 de julio se produjo un alto al fuego momentáneo, entrevistándose los jefes de ambos bandos contendientes, pero ante la negativa del Comandante José Quevedo de rendirse, la batalla prosiguió hasta que definitivamente el 21 de junio de 1958, hace hoy 68 años, el ejército batistiano depuso las armas para que las fuerzas rebeldes alcanzaran la victoria que dio inicio a una contraofensiva contra la dictadura que sólo terminó el Primero de Enero de 1959.