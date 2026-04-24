“Cuerpo en Resiliencia”: el arte de sanar mirándose (+Fotos)

La Galería Ruperto Jay abre sus puertas a un encuentro íntimo con la vulnerabilidad convertida en fuerza. Allí, el joven Leonardo Miguel Castillo Basulto —apenas 20 años, egresado de la escuela santiaguera Joaquín Tejada— presenta su primera exposición personal, donde el cuerpo se vuelve mapas de resistencia.

Quince obras conforman este ejercicio de sinceridad pictórica. Fragilidad y fortaleza dialogan sin aspavientos, como quien entiende que adaptarse es también una forma de renacer.

La especialista Mailen Rodríguez Medina lo resume con certeza: cada pieza es testimonio vivo de esa capacidad de transformación que nos sostiene en medio del vértigo cotidiano.

La inauguración fue un abrazo colectivo: familiares, artistas locales, niños, jóvenes y adultos se dieron cita para celebrar esta apuesta al autoconocimiento y la aceptación. Porque visitar “Cuerpo en Resiliencia” —que permanecerá abierta durante un largo período— es sumergirse en un diálogo visual donde el observador también se descubre.

Leonardo pinta con el pincel del que escucha su propio cuerpo; el espectador, sin quererlo, termina haciendo lo mismo