viernes 24 abril 2026
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Entre el verde olivo y el color de la esperanza (+Fotos)

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Bárbara Aroche Cuadro
Periodista

En la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba, la disciplina se viste de fiesta.

Cada año, la tradición y el patriotismo se entrelazan en un rito que trasciende lo simbólico: los quince colectivos, donde las alumnas celebran su paso a la juventud abrazando las fechas que laten en el corazón de la nación.

Esta vez, la ceremonia respira una emoción aún más honda.

La jornada rinde tributo al aniversario del Ejército Oriental, cuna fértil del ideario independentista y rebelde; a los cumpleaños de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, faros insustituibles en la formación de las nuevas generaciones; y, con especial homenaje, al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuya memoria ilumina el andar de estas muchachas.

Son ellas, las mismas que a diario visten el verde olivo con estoicismo, las que hoy lucen hermosos trajes de quinceañeras.

En esa dualidad de firmeza y ternura encarnan la promesa viva de la Revolución. Con su ejemplo, renuevan en silencio el juramento sagrado de lealtad a la justicia social y a la independencia que Fidel sembró para siempre.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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