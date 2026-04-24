Realizan trabajadores de la Universidad de Oriente plenaria por el Primero de Mayo (+Fotos)

Con el entusiasmo que caracteriza a la comunidad universitaria, representantes de las secciones sindicales de la Casa de Altos Estudio del oriente, intercambiaron en diálogo ameno y de reafirmación revolucionaria en vista de realizar la plenaria por el Primero de Mayo.

En el teatro de la prestigiosa institución académica, se convocó a trabajadores, docentes y estudiantes, lugar que por unas horas se transformó en tribuna de ideas y compromiso patriótico.

El espacio, devino en tribuna de reafirmación revolucionaria y denuncia al bloqueo y la política injerencista del gobierno de Estados Unidos contra la isla antillana.

La cita explicó los pormenores de la movilización y las diversas iniciativas y compromisos de los sindicalistas en vísperas de la celebración.

Leandro Díaz Callamo, secretario general del Buró Especial Sindical de la Universidad de Oriente, destacó la importancia de esta plenaria como antesala del Primero de Mayo:

“Para nosotros, el Primero de Mayo es el día en que salimos a la calle a demostrar que, pese a las dificultades, aquí hay un pueblo dispuesto a defender cada conquista de la Revolución.

Nuestros sindicalistas no solo se preparan para desfilar: lo hacen con la frente en alto, denunciando el bloqueo genocida y la injerencia yanqui”

Díaz Callamo también se refirió al papel de los centros científicos durante la jornada de reconocimiento:“Ver al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado y al Centro de Biofísica Médica recibir la condición de Colectivos Vanguardia Nacional nos llena de orgullo.

Son ejemplos de que, desde Santiago de Cuba, se puede hacer ciencia de primer nivel, a pesar del cerco económico. Ellos son la prueba de que la inteligencia y la solidaridad están por encima del bloqueo.”Bajo el lema central “La Patria se defiende”, este desfile será una oportunidad única para ratificar la unidad como respuesta a los desafíos actuales de la nación.

Así lo entendieron los presentes, que no escatimaron en gestos de firmeza y optimismo.

Sobre el lema y la convocatoria al desfile, Alejandra Fornés Frómeta, estudiante de la Casa de altos Estudios, añadió:“Cuando decimos «La Patria se defiende», no estamos repitiendo una frase.

Estamos asumiendo una responsabilidad. Cada universitario que salga a desfilar el Primero de Mayo estará defendiendo su derecho a existir como nación libre y soberana.

Ese es el mensaje que llevamos desde la Universidad de Oriente a toda la provincia.”Como colofón de la plenaria, y respondiendo a la convocatoria del movimiento “Mi firma por la Patria”—en favor de la paz, contra la guerra y el bloqueo—, estudiantes y profesores del alma mater oriental , estamparon sus firmas ratificando su disposición de defender la soberanía nacional a cualquier costo.