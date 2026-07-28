A la tercera va la vencida, Oropesa remonta y gana el título soñado (+Fotos)

No fue un partido fácil ante una rival que apenas conocía, por ello me dediqué a estudiarla en el primero de los sets y luego salí a poner el volante en juego, reveló hoy la cubana Taymara Oropesa, luego de someter a la mexicana Vanesa García en la gran final del bádminton femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en esta ciudad capital.

Oropesa, plata en la misma categoría en las ediciones precendentes de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, confesó a la prensa reunida en el pabellón de tenis de mesa, en el llamado Parque del Este, que la estrategia consistió en jugar puntos largos y desgastar físicamente a su rival: «aunque yo también me cansara sentía que en ese sentido estaba mejor preparada», acotó.

Al ser interrogada sobre las ideas que afloraron después de ceder en la primera manga destacó que cuando acaba un set, sea cual sea el resultado, el siguiente comienza con marcador de cero a cero y una nueva historia se empieza a tejer a ambos lados de la malla.

En mi caso también empecé a atacar el lado izquierdo de García, por indicación de mis entrenadores, y a jugar con un ritmo más lento, a sabiendas de la velocidad de una contraria mucho más joven, reconoció.

Orlando Cala, comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana de Bádminton, se mostró satisfecho con el desempeño de Oropesa, aunque reconoció que equivocó la estrategia al inicio, para recomponerse después y firmar una actuación memorable.

Taymara Oropesa, desde hace años reconocida como la principal figura de esta disciplina en Cuba, incluye en su palmarés las coronas en dobles, mixto y femenino, en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 respectivamente.