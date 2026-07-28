martes 28 julio 2026
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Rusia seguirá impidiendo el transporte marítimo de armas a Ucrania

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Rusia seguirá con medidas necesarias a manera de impedir el transporte marítimo de armas y municiones para las fuerzas armadas ucranianas, según declaró hoy la Cancillería del país euroasiático.

«Seguiremos adoptando las medidas necesarias para impedir el transporte marítimo de armas y municiones en interés de las fuerzas armadas ucranianas», afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado difundido este martes en su página oficial.

Moscú añadió que «la plena responsabilidad de las consecuencias recae sobre el régimen del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, y sus aliados occidentales».

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente, Vladimir Putin, son proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Ucrania recibe apoyo militar de la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran el Reino Unido y la mayoría de los países de la Unión Europea.

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