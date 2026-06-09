martes 09 junio 2026
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Bachelet promete reformar la ONU y defiende el multilateralismo

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La expresidenta chilena Michelle Bachelet declaró hoy que, de ser electa secretaria general de la ONU, trabajará por reformar la organización y defenderá un multilateralismo anclado en los principios de la carta fundacional.

Bachelet participó este martes en Ginebra en un debate con las otras dos candidatas al cargo, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la costarricense Rebeca Grynspan.

“Reformaré esta institución para hacerla más ágil, más eficiente y más responsable, y lo haré mediante el diálogo y la construcción de consensos”, dijo.No obstante, advirtió que ninguna reforma puede ir en detrimento de los principios que definen la institución.

“Los pilares de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos no son ajustables ni negociables”, declaró.La exmandataria expresó su compromiso de defender el multilateralismo, pero no cualquiera, sino uno firmemente anclado en los principios y valores de la Carta de la ONU.

Reconoció que, si bien este sistema tiene muchos problemas, si no lo tuviéramos los niños en los campos de refugiados no accederían a vacunas y las personas desplazadas carecerían de apoyo.

“No me postulo a secretaria general para administrar el presente, sino para ayudar a construir las Naciones Unidas que los próximos 80 años demandan”, dijo Bachelet en declaraciones ampliamente difundidas aquí.La expresidenta realiza una gira para promover su candidatura que incluyó países como Rusia, Francia, Türkiye y China.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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