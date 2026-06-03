Colombia: Voces de repudio a Trump tras apoyo a ultraderechista

Nuevas voces rechazan hoy en Colombia el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la víspera expresó su “total respaldo” al candidato ultraderechista a la Presidencia Abelardo De la Espriella.

El viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo, repudió la postura del gobernante estadounidense.

“No es un apoyo, es un ataque a Colombia, a sus instituciones, a su pueblo y a lo más valioso, la soberanía que hemos conquistado en 200 años”, escribió en su cuenta de la red social X.

La excandidata presidencial Claudia López también expresó su malestar.

“El Defensor de la Mafia es además la marioneta del trumpismo. No solo porque es una copia payasesca de la estrategia electoral trumpista sino porque es chantajeable con el dossier de toda la mafia que ha defendido. Payaso

y chantajeable es la combinación ideal para ellos. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a dejar?”, cuestionó en sus redes sociales.

Asimismo, el exvicecanciller Jorge Rojas consideró que la intromisión de Trump no podrá impedir el triunfo del candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

“La meta es un millón de votos más en Bogotá para ganar en la segunda vuelta. Vamos por 2,7 millones de votos en la capital del país”, expresó.

El exembajador Camilo Romero denunció que el apoyo de Trump a De la Espriella tiene más de un propósito.

“Lo que quiere son nuestros recursos naturales. La pregunta es: ¿se los vamos a regalar? Por nosotros, por nuestros hijos, vota el 21 de junio @IvanCepedaCast”, manifestó en referencia a la apuesta del Movimiento Progresista

Pacto Histórico.

La senadora por el partido Comunes Sandra Ramírez también patentizó su repudio.

“Nos oponemos rotundamente a la injerencia de los Estados Unidos en las decisiones internas de nuestro país. ¿Que sigue después? ¿El fraude y la invasión de nuestro país? ¿Eso es lo que busca la derecha?”, refirió.

Todas estas manifestaciones se suman a otras que se generan desde la víspera.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, ratificó en un mensaje el carácter soberano de su nación tras los comentarios de su homólogo estadounidense.

Según escribió el mandatario neogranadino en su cuenta de la red social X, cuando un país interviene en las decisiones de otro, muere la libertad.

“Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía.

Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, expresó.

De la Espriella y Cepeda se medirán el próximo 21 de junio en un balotaje después de que ninguno de ellos alcanzara más del 50 por ciento de los votos el pasado 31 de mayo.