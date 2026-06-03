Estudiantes chilenos mantienen llamado a protesta contra recortes

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó la convocatoria hoy a una marcha contra las políticas del Gobierno, pese a que la Delegación Presidencial decidió modificarle el recorrido.

Los estudiantes habían solicitado manifestarse por la avenida de La Alameda desde el metro Baquedano hasta la Plaza de los Héroes, pasando por el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, sin embargo, las autoridades fijaron un trayecto distinto.

El vocero nacional de la Confech, Diego Torres, cuestionó la decisión y advirtió que, pese a las trabas impuestas por el Gobierno, este miércoles saldrán a las calles en todo el país para defender sus derechos y exigir respuestas concretas a las demandas del movimiento estudiantil.

“Ninguna maniobra administrativa ni intento de restringir la participación detendrá la voluntad de miles de estudiantes que hoy se organizan y movilizan por una educación digna y por mejores condiciones para estudiar y vivir”, dijo.

Las movilizaciones, a las que se sumará el Colegio de Profesores, rechazan el alza en el precio de los combustibles y los recortes en los presupuestos en los Ministerios, que afectarán programas escolares.

Los estudiantes cuestionan además la ley Escuelas Protegidas, que prioriza medidas punitivas, en vez de ir a las causas del problema de la violencia escolar.

La Confech confirmó la convocatoria a la protesta, independientemente del recorrido trazado por las autoridades.