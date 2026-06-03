miércoles 03 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Estudiantes chilenos mantienen llamado a protesta contra recortes

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó la convocatoria hoy a una marcha contra las políticas del Gobierno, pese a que la Delegación Presidencial decidió modificarle el recorrido.

Los estudiantes habían solicitado manifestarse por la avenida de La Alameda desde el metro Baquedano hasta la Plaza de los Héroes, pasando por el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, sin embargo, las autoridades fijaron un trayecto distinto.

El vocero nacional de la Confech, Diego Torres, cuestionó la decisión y advirtió que, pese a las trabas impuestas por el Gobierno, este miércoles saldrán a las calles en todo el país para defender sus derechos y exigir respuestas concretas a las demandas del movimiento estudiantil.

“Ninguna maniobra administrativa ni intento de restringir la participación detendrá la voluntad de miles de estudiantes que hoy se organizan y movilizan por una educación digna y por mejores condiciones para estudiar y vivir”, dijo.

Las movilizaciones, a las que se sumará el Colegio de Profesores, rechazan el alza en el precio de los combustibles y los recortes en los presupuestos en los Ministerios, que afectarán programas escolares.

Los estudiantes cuestionan además la ley Escuelas Protegidas, que prioriza medidas punitivas, en vez de ir a las causas del problema de la violencia escolar.

La Confech confirmó la convocatoria a la protesta, independientemente del recorrido trazado por las autoridades.

Destacadas
Meliá finaliza operaciones en 15 hoteles de Cuba
Nota informativa de la Fiscalía General de la República
El control de la hipertensión arterial necesita de todos
Inició en Santiago de Cuba Jornada de la Prensa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios