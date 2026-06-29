Pinar del Río recibe con júbilo la sede del 26

Autor: Ronald Suárez Rivas

Pinar del Río.– Tras conocer la designación de la provincia como sede del Acto Central Nacional con motivo del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el próximo 26 de julio, el pueblo de Pinar del Río salió a las calles para festejar.

El Parque de la Independencia, en el corazón de esta ciudad, fue el punto de encuentro en el que cientos de pinareños celebraron la buena nueva.

En una tribuna improvisada para la ocasión, Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido en la provincia, felicitó al pueblo de Vueltabajo por ser, según dijo, el protagonista principal de este resultado.

«Nos honra mucho este reconocimiento, y que sea precisamente en el año en que estamos conmemorando el centenario de nuestro líder histórico, Fidel Castro Ruz».

La dirigente comentó que «muchas personas se preguntarán, por qué este estímulo en un momento de tantas complejidades para el país», y afirmó que se trata de un reconocimiento a los estudiantes, a los jóvenes, y a los miles de hombres y mujeres de todos los sectores que día a día se sobreponen a las numerosas limitaciones que impone la política de asfixia del Gobierno de Estados Unidos en la vida cotidiana de los cubanos.

«En todo nuestro pueblo hay un esfuerzo extraordinario por seguir adelante, buscando alternativas y soluciones a los grandes problemas que tenemos».

Ramos Cordero felicitó al resto de las provincias reconocidas por el Buró Político del Partido, y llamó a convertir esta jornada de homenaje a los héroes y mártires de la gesta del 26 de Julio en una etapa de esfuerzo decisivo para seguir trabajando, construyendo, creando, transformando y perfeccionando la labor en los distintos escenarios donde sabemos que no se haya hecho de la mejor manera.

Esta es la cuarta ocasión en que Pinar del Río recibe la sede del Acto Central Nacional por el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Anteriormente lo había sido en 1976, en el 2000 y en 2017.