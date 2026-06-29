Los sanluiseros se preparan para defender la Patria

Cada semana desde las 16 zonas de Defensa que tiene San Luis, los pobladores se concentran para actualizar planes que contienen las acciones a desarrollar ante una agresión enemiga.

Desde los diferentes grupos y subgrupos se practican ejercicios y se corrige todo lo que pueda conllevar a la derrota.

En la semana que concluyó, las acciones principales se concentraron en la zona Capitán San Luis.

Los pobladores mostraron medios con que cuentan dentro de la comunidad, para alimentarse y protegerse en tiempo de guerra.

Al movimiento: «Mi barrio por la Patria», se dedican en San Luis las jornadas de preparación para la Defensa.