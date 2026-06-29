lunes 29 junio 2026
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Los sanluiseros se preparan para defender la Patria

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Cada semana desde las 16 zonas de Defensa que tiene San Luis, los pobladores se concentran para actualizar planes que contienen las acciones a desarrollar ante una agresión enemiga.

Desde los diferentes grupos y subgrupos  se practican ejercicios y se corrige todo lo que pueda conllevar a la derrota.

En la semana que concluyó, las acciones principales se concentraron en la zona Capitán San Luis.

Los pobladores mostraron medios con que cuentan dentro de la comunidad,  para alimentarse y protegerse en tiempo de guerra.

Al movimiento: «Mi barrio por la Patria», se dedican en San Luis las jornadas de preparación para la Defensa.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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