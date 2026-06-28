domingo 28 junio 2026
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Incendio en refinería del sur de Rusia tras caída de restos de dron

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Moscú, 28 jun.- Un incendio se desató en una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Slaviansk-na-Kubani, en el sur del país, tras la caída de restos de un dron ucraniano, informó hoy el centro operativo de la provincia de Krasnodar.

«En Slaviansk-na-Kubani se produjo un incendio en una refinería de petróleo debido a la caída de restos de un dron. Los restos también dañaron una línea eléctrica y rompieron las ventanas de una vivienda. Según la información preliminar, no hay heridos», reportó el ente en su canal de la red social Max.

Previamente el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que 213 drones ucranianos de ala fija fueron derribados por los sistemas operativos de la defensa antiaérea en la parte europea del país en la última jornada.

El ente castrense precisó que las interceptaciones se realizaron en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Moscú, Oriol, Riazán, Rostov, Tambov, Tula, Vorónezh, así como sobre la península de Crimea, y los mares Negro y de Azov.

Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, anunció restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Sochi, Sarátov, Krasnodar, Yaroslavl, así como dos de los cuatro aeropuertos de Moscú (Vnúkovo y Domodédovo) durante la jornada, por motivos de seguridad.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente, Vladimir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra blancos militares y civiles en la retaguardia rusa se han convertido desde entonces en una práctica habitual.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques con drones contra refinerías de petróleo y otras instalaciones industriales en la retaguardia rusa.

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Comentarios
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