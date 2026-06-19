Acusado de corrupto, Adorni sigue en la palestra pública argentina

Los bloques opositores ya tienen garantizada una mayoría para aprobar el próximo jueves 25 en el Senado argentino un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque todavía hoy no tienen los votos para poder destituirlo.

Mientras los políticos en el Congreso se ponen de acuerdo, el caso de corrupción del cuestionado funcionario genera repulsión en el público en el cual ocho de cada 10 argentinos lo rechazan y lo quieren fuera del gobierno.

La consultora CEOP Latam presentó anoche un exhaustivo informe de opinión pública exclusivo para el canal de noticias C5N titulado «Manuel Adorni, el árbol en el bosque».El director de la firma, Roberto Bacman, explicó que Adorni es el árbol y la cúpula ejecutiva es el bosque que lo tapa.

La investigación expone que el funcionario alcanzó un alarmante 78 por ciento de imagen negativa, al tiempo que el nivel de desconfianza hacia su palabra es casi total: ante la pregunta de si le creen a Adorni, el 75 por ciento de los encuestados afirmó que «no le cree», mientras que 9,8 admitió que le cree «poco».

El 78 por ciento de los ciudadanos consultados considera que el jefe de Gabinete tiene que salir del gobierno de manera inmediata; es decir, casi ocho de cada 10 encuestados.

La solicitud de interpelación se debe votar con una mayoría absoluta de 37 senadores; ya la oposición reúne más de 45 votos para obligar al jefe de Gabinete a brindar explicaciones sobre el aumento de su patrimonio y su confesión que ahorró en negro sin pagar impuestos medio millón dólares.

También hay otros dineros que nunca declaró; en total según cálculos periodísticos Adorni amasó una fortuna de más de 900 mil dólares que en pesos argentinos equivalen a mil 323 millones.

La moción de censura contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional debe ser avalada por mayoría absoluta de 37 votos en el Senado; hasta ahora la oposición solo consigue juntar 30, unos 25 del interbloque justicialista, tres de Convicción Federal y dos del PRO.

Los legisladores que optan por mantener cautela y esperar interpelarlo para entonces definir una posición sobre censurarlo son la decena de radicales, Provincias Unidas y los bloques provinciales de Tucumán, Salta, Misiones, Santa Cruz, Chubut, y Neuquén.

También estos están a la espera de ver si la Casa Rosada se deshace de Adorni y no tener que votar ellos.

En la sesión de ese jueves que se anticipa larga y candente, los senadores también deberán analizar y aprobar siete pliegos judiciales, la polémica reforma a la Ley de Propiedad Privada, conocida como Ley de Tierra, y ratificar convenios internacionales.