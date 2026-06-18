Papa León XIV llamó a reflexionar sobre consecuencias de las guerras

Ciudad del Vaticano, 18 jun.- El papa León XIV hizo hoy un nuevo llamado a reflexionar acerca de las consecuencias de las guerras y la inseguridad, así como a prevenirlas con inteligencia y responsabilidad.

En una audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano, con los asistentes a la XCIX Asamblea Plenaria de la Reunión de Agencias de Ayuda a las Iglesias Orientales (Roaco), el pontífice señaló que tales flagelos “no son resultado de un destino inevitable, sino de decisiones libres y, por lo tanto, de una responsabilidad moralmente imputable”.

“La historia demuestra cómo las tramas de violencia y arrogancia, de poder y dominación, de lucro injusto y sin escrúpulos, se vuelven no solo contra quienes las sufren, sino también contra quienes las persiguen” aseveró el Santo Padre en ese encuentro, indica una nota publicada por la oficina de prensa vaticana.

En tal sentido, según dijo a los participantes en ese foro, “no puedo evitar pensar en cuánto dinero, en este oscuro momento histórico, se desperdicia en asesinatos, malgastado por tantos que fomentan la violencia, en guerras”.

“¿Cómo no pensar en la dolorosa pérdida de cristianos orientales en sus propias tierras, causada principalmente por la guerra que, repito, no resuelve problemas, sino que crea tragedias, tragedias que a menudo caen en el olvido?”, añadió.

El Obispo de Roma apuntó que “hija de la guerra, hay una plaga de la que quisiera hablar hoy”: la precariedad perenne, que sofoca las posibilidades de desarrollo y siempre recae sobre los pobres.

“Cuando un visitante viaja a un país que ha sufrido conflictos que luego se han silenciado, las cosas pueden parecer generalmente tranquilas, aunque profundamente marcadas por las tragedias del pasado”, expresó.

Hizo alusión al miedo y a la inseguridad, así como a los problemas laborales, con salarios irregulares, las afectaciones a la sanidad, y a la educación, “todo ello en detrimento de la gente común, las familias, los niños y jóvenes, los ancianos y los enfermos”.

Tal compleja situación, derivada de los conflictos “se convierte en una tragedia que pesa sobre el corazón de todos, devora la esperanza e impide la construcción del futuro, fomentando la necesidad de emigrar”, consideró el líder de la Iglesia católica.

En la parte final de su intervención, el papa León XIV exhortó a que, ante los problemas que por estos días enfrenta el mundo, “se reaviven el respeto por la humanidad y un sentido de civilidad ejemplar!”.