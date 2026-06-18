Nacen trillizos en Holguín, primer parto múltiple de este tipo en la provincia en lo que va de año

El Hospital Universitario Docente Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, registró el nacimiento de trillizos, el primer parto múltiple de este tipo en lo que va del año en la provincia.

Irán González Céspedes, especialista en Ginecología y Obstetricia que dirigió el procedimiento realizado el 16 de junio, informó a la prensa que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo obstétrico y fue monitoreada por un equipo multidisciplinario desde el inicio de la gestación.

González Céspedes señaló que, siguiendo los protocolos médicos para estos casos, la paciente permaneció ingresada en el centro desde la semana 20 de gestación y, al cumplir las 34 semanas, se le practicó una cesárea programada.

El especialista destacó que los tres bebés, todos varones, pesaron 1.120, 1.780 y 1.725 gramos al nacer, y se encuentran bajo vigilancia estricta en la unidad de cuidados intensivos.

La Dirección General de Salud Pública en la provincia precisó, a través de su sitio digital, que este nacimiento es resultado del enfoque multisectorial del Programa Materno Infantil, que abarca desde la captación de la embarazada hasta el parto.

Datos de la institución indican que el Hospital Lenin superó los cinco mil nacimientos en 2025, lo que lo consolida como una de las maternidades más grandes de Cuba, con resultados sostenidos en indicadores de bienestar materno-infantil. El centro cuenta además con un servicio de reproducción asistida especializado en parejas con dificultades para concebir, con resultados favorables en áreas de alta complejidad.

Este alumbramiento confirma la solidez del sistema de atención materno-infantil en la provincia y refleja el trabajo coordinado de los equipos médicos, que desde la etapa prenatal hasta el parto garantizan el cuidado integral del embarazo.

(Con información de la ACN)