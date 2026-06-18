Ataque israelí contra un vehículo en Líbano deja víctimas

Beirut, 18 jun.- Al menos una persona murió y otra resultó herida hoy en un ataque aéreo israelí contra un automóvil en el sur del Líbano, en un nuevo bombardeo registrado pese a la firma electrónica del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) informó que el bombardeo, ejecutado mediante un dron, tuvo como objetivo un vehículo que circulaba en la rotonda situada entre las localidades de Kfar Tibnit y Arnoun, en el distrito de Nabatieh, provocando un fallecido y un herido de gravedad.

El incidente constituye el primer ataque reportado tras el anuncio de la entrada en vigor del memorando suscrito por Washington y Teherán, acuerdo que, según las autoridades iraníes y los mediadores pakistaníes, contempla un cese de las hostilidades en varios frentes regionales, incluido el territorio libanés.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que los presidentes de Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el documento, el cual refleja el compromiso de ambas partes de avanzar hacia una solución diplomática del conflicto.

Aunque el contenido íntegro del acuerdo no ha sido divulgado por Washington, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó recientemente que el fin de las operaciones militares en el Líbano y la retirada israelí del territorio libanés forman parte de los compromisos contemplados.

Sin embargo, sectores del gobierno israelí, especialmente representantes de la extrema derecha, han rechazado cualquier vínculo entre un eventual entendimiento con Irán y la suspensión de las acciones militares en el Líbano, insistiendo en mantener sus operaciones y presencia en el sur del país.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud libanés, la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo ha dejado hasta el momento tres mil 884 muertos y 11 mil 856 heridos, además de más de un millón de desplazados.

Las autoridades libanesas denuncian además que Israel mantiene la ocupación de áreas del sur del país desde conflictos anteriores y que, durante la actual escalada, amplió su presencia militar a más de 10 kilómetros dentro del territorio libanés.