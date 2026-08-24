Vibrante y jubiloso homenaje solidario a centenario de Fidel en Perú

Un acto político-cultural de homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, rindieron hoy peruanos y cubanos que llenaron de solidaridad el amplio auditorio del Sindicato Telefónico.

“Hoy conmemoramos el Centenario del Natalicio de un hombre que trascendió su tiempo, su geografía, para convertirse en un referente indiscutible de humanismo, justicia social, internacionalismo, valor, Vision política, antimperialismo”, dijo en su discurso la Encargada de Negocios de Cuba en Perú, Embajadora Yamila Pita.

En el acto, organizado por la Embajada de Cuba y la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, la dipolomática se refirió al reciente Primer Coloquio Internacional, Fidel Legado y Futuro, sobre las ideas, la obra y el optimismo revolucionario del homenajeadoDestacó que entre más de mil 500 asistentes de todo el mundo, estuvo en La Habana una representación del pueblo peruano, que viajó con sus equipajes repletos de medicamentos, a las que su país no tiene acceso por el bloqueo de Estados Unidos,Agregó que Washington aplica a Cuba “un genocidio invisibilizado, un castigo colectivo, una política de máxima presión, un cerco energético, solo por el hecho de defender su Soberanía y su autodeterminación”.

La embajadora sentenció que su país seguirá resistiendo “ante políticas enfermizas, de odio y de aberración, seguiremos adelante”.Aseveró que “Cuba no se somete ni se someterá nunca. Cuba no claudica”, pese a la situación muy dolorosa que viven las familias cubanas, registrada en estadísticas.

Agregó que, por el bloqueo, más de 100 mil cirugías no pueden planificarse ni ejecutarse debido los cortes de energía y, algo doloroso, la tasa de mortalidad infantil subió de 4 o 5 a 9,3 por cada mil nacidos.

A todo eso, añadió la embajadora, se agrega una posible agresión militar”, ante lo cual citó a Fidel Castro, quien dijo: ‘¡Sepan, señores imperialistas, que el pueblo cubano vivirá con su Revolución o morirá hasta el último hombre y mujer junto a ella!’”.

El titular de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba, Nicolás Aguilar, destacó el éxito del Coloquio Fidel Legado y Futuro y la participación de una importante delegación peruana que llevó consigo una importante cantidad de medicinas oara aliviar la falta de acceso de las mismas por el ilegal bloqueo a la Isla.

Por su parte, el ex canciller peruano Héctor Béjar recordó su estancia en Cuba, donde conoció al líder histórico cubano, a quien consideró parte de la historia de los pueblos latinoamericanos.

El representante de la Asociación de Profesionales Peruanos Graduados en Cuba, Roberto Sánchez, evocó su formación como médico y la solidaridad de la Isla que lo formó profesionalmente.

En nombre de la Asociación de Cubanos Residentes en Perú, la académica Raquel Salabarría destacó que Fidel vive en la revolución y en el pueblo, que resiste el criminal bloqueo de Estados Unidos.

A su vez, el sociólogo Vicente Otta, destacó la proyección mundial de Fidel y, entre otros méritos, el de haber consolidado con su ejemplo la identidad cubana.

El vibrante homenaje contó con la presentación de los artistas Majela Jerez, flautista cubana, y los intérpretes peruanos Marcela Pérez Silva, Margot Palomino y el Trío Son de Cuba, integrado por Kiri Escobar, Luis Enrique Alvizuri y Antonio Zevallos, que cerró el homenaje con variadas canciones populares populares.