En San Luis es prioridad atender a personas vulnerables

En una comunidad del Consejo Popular José Martí, los hermanos Florentino tienen desde hace algunas horas su nuevo hogar, gracias a las prioridades que se dan en nuestro País a personas vulnerables.

Organismos y entidades sanluiseros, fueron los encargados de construir el hogar y organizar la entrega donde estuvieron presentes autoridades locales, delegados y vecinos.

Los hermanos Florentino, con discapacidad intelectual y motora, tienen desde el Departamento de Seguridad social, dos cuidadoras que los atienden con esmero y de forma permanente

Atender a quienes más lo necesitan es prioridad para la Revolución cubana.