domingo 28 junio 2026
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En San Luis es prioridad atender a personas vulnerables

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En una comunidad del Consejo Popular José Martí, los hermanos Florentino tienen desde hace algunas horas su nuevo hogar, gracias a las prioridades que se dan en nuestro País a personas vulnerables.

Organismos y entidades sanluiseros, fueron los encargados de construir el hogar y organizar la entrega donde estuvieron presentes autoridades locales, delegados y vecinos.

Los hermanos Florentino, con discapacidad intelectual y motora,  tienen desde el Departamento de Seguridad social, dos cuidadoras que los atienden con esmero y de forma permanente

Atender a quienes más lo necesitan es prioridad para la Revolución cubana.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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