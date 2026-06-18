El Bolero engalana Santiago

A pesar de la difícil situación que vive la Isla y buscando alternativas, la Unión de Escritores y Artistas, UNEAC, organiza el Festival Boleros en Santiago del 25 al 28 del presente mes de Junio, dedicado al Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

De acuerdo a las declaraciones hechas por el locutor Gerardo Houdayer Lafaurié, Presidente de la vanguardia artística santiaguera y del Comité Organizador del suceso cultural, consagrados por su rica y exitosa obra musical y las diez décadas de nacidos, están los imperecederos Enrique Bonne Castillo, Premio Nacional de Música y Pacho Alonso reconocido interprete y bolerista.

Del mismo modo los 65 años de la UNEAC y de Palabras a los Intelectuales, el Aniversario Quinto de la Declaratoria de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música por la UNESCO, así como una consideración especial al olvidado Cine Oriente, sitio emblemático de grandes actuaciones, son otras de las motivaciones del Festival de Boleros, diseñado como una plaza de concordancia entre tradición cultural y nuevas dinámicas de desarrollo.

El Patio de la Jutia Conga de la UNEAC, los Bares Bohemio y Floridita, además del Rincón de la Música y la comunidad, se muestran como los espacios principales del jolgorio melódico, confirmaba el líder de los creadores en esta parte oriental de La Mayor de Las Antillas, asegurando del mismo modo que todas las presentaciones serán con el talento del territorio.

Concebido para proteger y defender al bolero como género musical fundacional, el Festival Boleros en Santiago tiene entre sus objetivos transformar el evento en un ecosistema creativo que funcione para el progreso citadino, vinculando la manifestación artística a emprendimientos culturales y otros campos de creación, aseguraba finalmente el Presidente Provincial de la UNEAC, Gerardo Houdayer Lafaurié.