jueves 18 junio 2026
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El Bolero engalana Santiago

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Sergio Martínez Martínez

El  Bolero engalana Santiago

A pesar de la difícil situación que vive la Isla y buscando alternativas, la Unión de Escritores y Artistas, UNEAC,  organiza el  Festival Boleros en  Santiago del 25 al 28 del presente mes de  Junio, dedicado al Centenario del Natalicio del Comandante en  Jefe Fidel  Castro Ruz.

De  acuerdo a las declaraciones hechas por el locutor Gerardo Houdayer Lafaurié, Presidente de la vanguardia artística santiaguera y del Comité Organizador del suceso cultural, consagrados  por su rica y exitosa obra musical y las diez décadas de nacidos, están los imperecederos Enrique Bonne Castillo, Premio Nacional de Música y Pacho Alonso reconocido interprete y bolerista.

Del  mismo modo los 65 años de la UNEAC y de Palabras a los Intelectuales, el Aniversario Quinto de la  Declaratoria de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música por la UNESCO, así como una consideración especial al olvidado Cine Oriente, sitio emblemático de grandes actuaciones, son otras de las motivaciones del  Festival de Boleros, diseñado como una plaza de concordancia entre tradición cultural y nuevas dinámicas de desarrollo.

El  Patio de la Jutia Conga de la UNEAC,  los Bares Bohemio y  Floridita, además del Rincón de la Música y la comunidad, se muestran como los espacios principales del  jolgorio melódico, confirmaba el líder de los creadores en esta parte oriental de La Mayor de Las  Antillas,  asegurando del mismo modo que todas las presentaciones serán con el talento del territorio.

Concebido para proteger y defender al bolero como género musical fundacional, el Festival Boleros en Santiago tiene entre sus objetivos transformar el evento en un ecosistema creativo  que funcione para el progreso citadino, vinculando la manifestación artística a emprendimientos culturales y otros campos de creación, aseguraba finalmente el Presidente Provincial de la UNEAC, Gerardo Houdayer Lafaurié.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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