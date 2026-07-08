miércoles 08 julio 2026
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La  Música de Colombia brilló en el Mercerón Center

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Sergio Martínez Martínez

En el  Proyecto Cultural Comunitario  Mercerón Center en el barrio santiaguero de El Tivolí, bajo la dirección de la reconocida pianista y compositora Liudmila Mercerón, se desarrolló el Taller Internacional La Música del Caribe, como parte de la edición 45  ininterrumpida de la Fiesta del Fuego que finalizó este domingo 5 de Julio.

Instrumentistas y estudiosos de las melodías caribeñas, cubanos y de varias nacionalidades, junto a niños y vecinos de la barriada de  El Tivolí, acudieron al Mercerón Center para escuchar y aprender sobre los diferentes temas que se presentaron, entre ellos la conferencia “El Caribe y los Andes unidos por la África natal“ a cargo del músico e investigador colombiano Lic.  Mario Fajardo Santander.

Durante su intercambio con los artistas, los pequeños  y  moradores de la  comunidad, el Maestro colombiano explicó como a través de sus indagaciones  demostró que la musicalidad en el sur colombiano en los Andes, Departamento de Nariño con su capital San Juan de Pasto, tiene junto a los elementos indígenas el componente africano vivo en el son sureño, que posee el mismo patrón rítmico que la rumba cubana.

Mediante exposiciones prácticas Fajardo Santander evidenció  las herencias africanas vivas en las melodías colombianas y de la Mayor de  Las Antillas, reconociendo además que en sus pesquisas confirmó que las raíces del Son Cubano están en Santiago de Cuba donde se encuentra su epicentro, lo que comercialmente le llaman salsa no es otra cosa que el son de este país, que nació en esta maravillosa ciudad donde me encuentro asistiendo al  Festival del  Caribe.

Este evento cultural que desarrollan ustedes en medio de tantos problemas y bloqueos, es una muestra de resistencia, porque el arte es el resultado de liberar el espíritu frente a las  opresiones y aquí en Cuba han maximizado esa dinámica sobreponiéndose a las dificultades con amor a lo suyo, yo me llevo su  ejemplo y así lo voy a contar en Colombia donde decimos: “Por Favor Cuba No Mueras”, afirmaba emocionado Mario Fernando Santander, al concluir sus palabras.

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Comentarios
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