La  Música de Colombia brilló en el Mercerón Center

En el Proyecto Cultural Comunitario Mercerón Center en el barrio santiaguero de El Tivolí, bajo la dirección de la reconocida pianista y compositora Liudmila Mercerón, se desarrolló el Taller Internacional La Música del Caribe, como parte de la edición 45 ininterrumpida de la Fiesta del Fuego que finalizó este domingo 5 de Julio.

Instrumentistas y estudiosos de las melodías caribeñas, cubanos y de varias nacionalidades, junto a niños y vecinos de la barriada de El Tivolí, acudieron al Mercerón Center para escuchar y aprender sobre los diferentes temas que se presentaron, entre ellos la conferencia “El Caribe y los Andes unidos por la África natal“ a cargo del músico e investigador colombiano Lic. Mario Fajardo Santander.

Durante su intercambio con los artistas, los pequeños y moradores de la comunidad, el Maestro colombiano explicó como a través de sus indagaciones demostró que la musicalidad en el sur colombiano en los Andes, Departamento de Nariño con su capital San Juan de Pasto, tiene junto a los elementos indígenas el componente africano vivo en el son sureño, que posee el mismo patrón rítmico que la rumba cubana.

Mediante exposiciones prácticas Fajardo Santander evidenció las herencias africanas vivas en las melodías colombianas y de la Mayor de Las Antillas, reconociendo además que en sus pesquisas confirmó que las raíces del Son Cubano están en Santiago de Cuba donde se encuentra su epicentro, lo que comercialmente le llaman salsa no es otra cosa que el son de este país, que nació en esta maravillosa ciudad donde me encuentro asistiendo al Festival del Caribe.

Este evento cultural que desarrollan ustedes en medio de tantos problemas y bloqueos, es una muestra de resistencia, porque el arte es el resultado de liberar el espíritu frente a las opresiones y aquí en Cuba han maximizado esa dinámica sobreponiéndose a las dificultades con amor a lo suyo, yo me llevo su ejemplo y así lo voy a contar en Colombia donde decimos: “Por Favor Cuba No Mueras”, afirmaba emocionado Mario Fernando Santander, al concluir sus palabras.