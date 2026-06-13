Nueva obra hidráulica en beneficio de más de 6 000 personas

Autor: Germán Veloz Placencia

Mayarí, Holguín. –Para garantizar el abasto de agua a quienes viven en el poblado de Guatemala, así como a los otros residentes en el Consejo Popular de igual nombre, se ha decidido conectar la conductora que normalmente asegura el líquido, con otra que lo tributa, directamente desde la presa Mayarí, a áreas agrícolas bajo riego.

La obra con la que se garantizará la unión de los dos ductos se conformará por tubos de polietileno de alta densidad, de 315 milímetros de diámetro, que se extenderán hasta alcanzar los 1 100 metros de longitud.

Según información ofrecida por directivos de la Empresa de Servicios Ingenieros, Dirección Integrada de Proyectos Trasvases, administradora de la inversión, es una solución alternativa acometida con urgencia, una vez que la baja disponibilidad de combustible que padece el país por el despiadado cerco energético de Estados Unidos, obligó a detener una inversión mayor iniciada a principios de este año.

El agua fluirá por gravedad, lo que es una ventaja al tener en cuenta las frecuentes roturas que han afectado a los equipos del sistema tradicional de bombeo del que depende el abasto.

Con esta tubería de interconexión, de la cual, al tercer día de iniciadas las labores, se había logrado enterrar un tramo de 150 metros y fusionar otro de 350 metros, más de 6 000 consumidores dispondrán de agua, para diversos usos domésticos.

La calidad del líquido se podrá mejorar si se logra instalar un hipoclorador en un punto cercano a la conexión del nuevo ducto con la conductora principal que beneficia al Consejo Popular y asentamientos adyacentes.

La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos es la inversionista de esta obra que ejecuta la forma de gestión no estatal Construyendo Paisajes, a partir de la idea de especialistas de la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Raudal.