sábado 13 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Nueva obra hidráulica en beneficio de más de 6 000 personas

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El agua fluirá por gravedad, lo que es una ventaja al tener en cuenta las frecuentes roturas que han afectado a los equipos del sistema tradicional de bombeo del que depende el abasto

Autor: Germán Veloz Placencia

Mayarí,  Holguín. –Para garantizar el abasto de agua a quienes viven en el poblado de Guatemala, así como a los otros residentes en el Consejo Popular de igual nombre, se ha decidido conectar la conductora que normalmente asegura el líquido, con otra que lo tributa, directamente desde la presa Mayarí, a áreas agrícolas bajo riego.

La obra con la que se garantizará la unión de los dos ductos se conformará por tubos de polietileno de alta densidad, de 315 milímetros de diámetro, que se extenderán hasta alcanzar los 1 100 metros de longitud.

Según información ofrecida por directivos de la Empresa de Servicios Ingenieros, Dirección Integrada de Proyectos Trasvases, administradora de la inversión, es una solución alternativa acometida con urgencia, una vez que la baja disponibilidad de combustible que padece el país por el despiadado cerco energético de Estados Unidos, obligó a detener una inversión mayor iniciada a principios de este año.

El agua fluirá por gravedad, lo que es una ventaja al tener en cuenta las frecuentes roturas que han afectado a los equipos del sistema tradicional de bombeo del que depende el abasto.

Con esta tubería de interconexión, de la cual, al tercer día de iniciadas las labores, se había logrado enterrar un tramo de 150 metros y fusionar otro de 350 metros, más de 6 000 consumidores dispondrán de agua, para diversos usos domésticos.

La calidad del líquido se podrá mejorar si se logra instalar un hipoclorador en un punto cercano a la conexión del nuevo ducto con la conductora principal que beneficia al Consejo Popular y asentamientos adyacentes.

La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos es la inversionista de esta obra que ejecuta la forma de gestión no estatal Construyendo Paisajes, a partir de la idea de especialistas de la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Raudal.

Destacadas
En 1910 fallece Fermín Valdés, hermano del alma de Jose Martí
Un Hito en la Inclusión: La Fundación de la Asociación Cubana de Limitados Físicos-Motores
Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República
En los próximos días serán liberadas 51 personas sancionadas a privación de libertad
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios