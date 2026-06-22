lunes 22 junio 2026
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Recuerdan en Belarús los 85 años del inicio de la Gran Guerra Patria

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Los herederos de los vencedores están obligados a recordar la verdad histórica, expresó hoy el presidente belaruso, Alexander Lukashenko, en el acto conmemorativo por los 85 años del inicio de la Gran Guerra Patria.

En el evento que tuvo como sede la fortaleza héroe de Brest, lugar que sufrió el primer golpe del ataque de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, el mensaje enviado por el mandatario también destacó que siempre habrá que enorgullecerse de los soldados soviéticos que legaron a las nuevas generaciones la vida, la paz y la libertad.

Igualmente se recordó la heroica resistencia del ejército rojo que frustró los planes fascistas de una guerra relámpago, pues sus defensores, completamente aislados, mantuvieron la plaza un mes, mucho más de lo que cualquier otra nación Europea resistió a la maquinaria de guerra alemana.Por su parte, el presidente la Duma del estado (cámara baja del parlamento ruso), Viacheslav Voronin, refirió que soldados y oficiales de Brest murieron pero no se rindieron e hicieron todo lo posible por defender su patria del ocupante fascista.

Y agregó que el deber de los nietos y bisnietos de aquellos defensores es no olvidar la historia, y mantener la verdad de aquella guerra que se llevó 27 millones de ciudadanos del país soviético, de diferentes nacionalidades y credos.

En el acto homenaje por los 85 años del inicio de la Gran Guerra Patria las delegaciones de 16 países que participan en el segundo foro internacional del Estado de la Unión, que patrocinan los parlamentos de Belarús y Rusia iniciado la víspera en Brest, colocaron ofrendas florales ante el fuego eterno en memoria de los defensores soviéticos.

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Comentarios
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