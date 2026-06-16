Una caravana de autos con banderas cubanas recorrió calles de la capital rusa en una nueva muestra de solidaridad de esa nación para con el archipiélago, en un contexto marcado por la crisis debido a las medidas asfixiantes y el bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

En el evento que también conmemoró los aniversarios de los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara participaron representantes de la comunidad cubana en Moscú así como rusos residentes en la Isla.

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Caravana por Cuba en las calles de Rusia (+ Video)

En este artículo: Amistad, Cuba, Rusia, Solidaridad

16 junio 2026| 2

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Participantes de la caravana solidaria en Rusia por Cuba. Foto: Embajada de Rusia en Cuba.

Una caravana de autos con banderas cubanas recorrió calles de la capital rusa en una nueva muestra de solidaridad de esa nación para con el archipiélago, en un contexto marcado por la crisis debido a las medidas asfixiantes y el bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

En el evento que también conmemoró los aniversarios de los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara participaron representantes de la comunidad cubana en Moscú así como rusos residentes en la Isla.

(Con información de Embajada de Rusia en Cuba)