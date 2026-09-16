miércoles 16 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba reafirma su compromiso con el uso pacífico de la energía nuclear en la 70 Conferencia General del OIEA

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Cuba intervino en el Debate General de la 70 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a través del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Dr. Armando Rodríguez Batista, jefe de la delegación cubana a la reunión que tiene lugar del 14 al 18 de septiembre de 2026.

En su intervención, el titular del CITMA reafirmó el compromiso de Cuba con sus obligaciones en materia de salvaguardias nucleares, respaldado por un sistema jurídico robusto y una política de Estado coherente con el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes.

Informó que Cuba recibirá una misión voluntaria del Servicio Integrado de Revisión Regulatoria y agradeció el acompañamiento del OIEA en el Plan Integrado de Apoyo a la Seguridad Física Nuclear 2026-2030, concluido en enero de 2026.

Destacó que Cuba fue el primer país en concluir la metodología de autodiagnóstico en seguridad física, y mencionó su participación en la Décima Reunión de Revisión de las Partes Contratantes de la Convención de Seguridad Nuclear, donde presentó su tercer Informe Nacional.

Entre otros aspectos incluidos en la declaración, Cuba reconoció la contribución del Organismo en materia de capacitación, incluidas las becas Marie Curie y Lisa Meitner, y respaldó iniciativas de cooperación técnica como Atoms4Food, Atoms4NetZero y NutecPlastics, así como el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnologías Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) y la iniciativa “Rayos de Esperanza”.

Por último, Cuba ratificó su compromiso con la labor técnica y objetiva del OIEA y rechazó los condicionamientos políticos y las prácticas discriminatorias que limitan el derecho inalienable de todos los países al uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear.

(Con información de CubaMinrex)

Destacadas
Fallece Eliberto Antonio Solo, “Pingüino”, una voz mayor del vudú haitiano-cubano
Resaltan valor histórico de Casa Museo Soledad de Ti Arriba
Abogan miembros de la ACPDI por inclusión y respeto en la sociedad
El Bolero engalana Santiago (+PodCast)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios