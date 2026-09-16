Cuba reafirma su compromiso con el uso pacífico de la energía nuclear en la 70 Conferencia General del OIEA

Cuba intervino en el Debate General de la 70 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a través del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Dr. Armando Rodríguez Batista, jefe de la delegación cubana a la reunión que tiene lugar del 14 al 18 de septiembre de 2026.

En su intervención, el titular del CITMA reafirmó el compromiso de Cuba con sus obligaciones en materia de salvaguardias nucleares, respaldado por un sistema jurídico robusto y una política de Estado coherente con el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes.

Informó que Cuba recibirá una misión voluntaria del Servicio Integrado de Revisión Regulatoria y agradeció el acompañamiento del OIEA en el Plan Integrado de Apoyo a la Seguridad Física Nuclear 2026-2030, concluido en enero de 2026.

Destacó que Cuba fue el primer país en concluir la metodología de autodiagnóstico en seguridad física, y mencionó su participación en la Décima Reunión de Revisión de las Partes Contratantes de la Convención de Seguridad Nuclear, donde presentó su tercer Informe Nacional.

Entre otros aspectos incluidos en la declaración, Cuba reconoció la contribución del Organismo en materia de capacitación, incluidas las becas Marie Curie y Lisa Meitner, y respaldó iniciativas de cooperación técnica como Atoms4Food, Atoms4NetZero y NutecPlastics, así como el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnologías Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) y la iniciativa “Rayos de Esperanza”.

Por último, Cuba ratificó su compromiso con la labor técnica y objetiva del OIEA y rechazó los condicionamientos políticos y las prácticas discriminatorias que limitan el derecho inalienable de todos los países al uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear.

(Con información de CubaMinrex)