Arturo O’Farril elogia arte de Lizt Alfonso Dance Cuba

La Habana.- El destacado músico mexicano-estadounidense Arturo O’Farril afirmó hoy en esta capital que el arte de Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) es un tesoro para el mundo.

“Estos bailarines son como un rayo de esperanza para el planeta”, declaró emocionado al culminar una demostración en el principal salón de ensayos de la compañía que, en 2026, festeja sus 35 años de fundada por la directora, maestra y coreógrafa Lizt Alfonso.

LADC interpretó un fragmento de Fuerza y Compás, con música de Reynier Mariño; Alas para volar (del espectáculo Alas), sobre composición de Denis Peralta, Yuniel Rascón, Damián Nueva, Yordanis O’Reilly y Juan Pablo Salas; y Almas en procesión (del espectáculo Latido), con música de César López.

Todas las coreografías pertenecen a la autoría de Lizt Alfonso, mientras el Ballet Infantil de LADC expuso Alevosía, creación de Ivette Coca, y el Ballet Juvenil junto al Grupo Artístico Docente presentaron Level´s, de Keyla Cruz.

Durante la visita a la sede de LADC, en el corazón de La Habana Vieja, el notable pianista, compositor y director de orquesta ganador de múltiples premios Grammy confesó que la actuación de los niños y jóvenes le transmitió esperanza y la comparó con un rayo de amor.

“Cuando estaban bailando, se estaba matando el odio del mundo”, aseguró O’Farril a Alfonso, quien le reveló su propio credo: “Si todo el mundo pudiera ver algo así, hubiera paz en el mundo”, sentenció ella.

“Esto es peligroso para los que odian, porque si ven a esos jóvenes bailar, no podrían odiar, se verían obligados a celebrar”, subrayó el hijo del legendario músico cubano Chico O’Farril.

“Tienes que compartir esta esperanza con todo el mundo”, le encomendó a la maestra Alfonso, con una labor cultural y social reconocida dentro y fuera de Cuba y orgullosa de liderar una compañía que ha bailado en los cinco continentes.

Los Talleres Vocacionales, el Ballet Infantil y Juvenil de LADC subirán a la escena de la sala Avellaneda del Teatro Nacional, el 13 y 14 de junio, para protagonizar el espectáculo ¡Mil niños a escena… y más! car/msm