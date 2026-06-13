Un día como hoy, Camilo visita Dos Ríos

Un hecho de profundo significado patriótico se produjo el 13 de junio de 1958, hace hoy 68 años, cuando en plena guerra de liberación nacional y corriendo no pocos peligros, el Comandante Camilo Cienfuegos realizó unavisita al monumento que marca el sitio exacto, en Dos Ríos, donde fue abatido por balas españolas el Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.

Desde el 31 de marzo de ese mismo año 1958, a Camilo se le había encomendado la misión de crear un frente de guerra en la llanura del Cauto, con unos pocos combatientes, que operaría en el triángulo Bayamo.

Manzanillo-Las Tunas, lo cual cumplió a cabalidad a pesar de que esta era una región inapropiada para la guerrilla por carecer de zonas montañosas.

Sin embargo, confiando en la intrepidez demostrada por el entonces Capitán Camilo Cienfuegos, el Comandante en Jefe le encomendó tan audaz misión, que puso en jaque durante varios meses a la fuerza de la tiranía en esa región, en tanto organizaba todo lo relativo al frente del llano, para que continuara accionando después de marcharse el Señor de la Vanguardia de ese lugar.

Durante la visita al Monumento de Dos Río, realizada pocos días antes de ser llamado Camilo nuevamente por Fidel a la Sierra Maestra, los rebeldes que le acompañaban, solemnemente, depositaron flores en el sitio donde cayera el Apóstol y dejaron una bandera cubana en el obelisco que señala tan trágico momento para la Revolución de 1895.

El Monumento de Dos Ríos había sido inaugurado el 20 de mayo de 1913. Después sufriría algunas transformaciones, pero sin embargo, era un lugar olvidado por los gobernantes de turno, lleno de maleza y de caminos inaccesibles para llegar a ese sitio histórico, lo que fue comprobado por Camilo durante su breve visita.

En ese sentido, al escribirle a Fidel, el Comandante Camilo Cienfuegos le narró cómo estaba abandonado ese lugar sublime de la nación y le subrayaría, que en un futuro cercano el maestro José Martí no estaría rodeado de yerbas y malezas.

Esa profecía de Camilo Cienfuegos de hace 68 años se cumpliría pocos meses después, pues actualmente allí existe un hermoso monumento, fundido en concreto con una base de 16 metros cuadrados y 10 metros de altura y está rodeado de hermosas plantas y árboles con algunas de las 32 especies botánicas que Martí mencionó en su diario de campaña tras desembarcar por Playitas de Cajobabo el 11 de abril de MIL 895.

Este monumento a Martí en Dos Ríos fue declarado Monumento Nacional el 20 de mayo de 1979 y anualmente es visitado por miles de personas que llegan hasta allí a rendirle el merecido homenaje al Héroe Nacional Cubano.