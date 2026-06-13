Festival Corhabana abre convocatoria para su evento teórico en Cuba

La Habana.- El XVI Festival Internacional de Coros Corhabana, que se celebrará aquí del 18 al 21 del presente mes, mantiene abierta hoy su convocatoria de inscripción con acceso gratuito para estudiantes de música e invitados.

La jornada, que contará con participación de un coro mexicano, es una iniciativa del Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música de Concierto, quienes honrarán este año el legado de las maestras cubanas del género, María Felicia Pérez, Corina Campos y Digna Guerra.

Los organizadores precisaron en redes sociales que el personal de otras instituciones y entidades del sector musical podrán adquirir credenciales académicas y artísticas.

En esta ocasión, los estudiantes de centros docentes de música con documento de identidad vigente y las personas registradas en el listado oficial de invitados, quedarán exonerados de cualquier pago, aunque todos los participantes recibirán certificado de asistencia.

La sede académica será el centro cultural Casa Vitier García‑Marruz, ubicado en el centro histórico del municipio Habana Vieja.

El programa teórico, incluido en todas las modalidades de acreditación y de acceso libre para exonerados, iniciará el día 18 con el taller Renovando el repertorio, impartido por la maestra cubana María Felicia Pérez.

Luego continuará con la sesión sobre la enseñanza de la dirección coral en Cuba, a cargo de las másteres en Ciencias Danay Gómez y Grisel Lince.

Mientras, el viernes 19 se desarrollará el taller teórico‑práctico La voz del contratenor en la música coral, conducido por la maestra Leonor Suárez y el máster Ubail Zamora, y al mediodía tendrá lugar el concierto de clausura del segmento académico.

Como parte de las actividades colaterales, el panel 50 años del ISA. Homenaje a Digna Guerra, María Felicia Pérez y Corina Campos, será con entrada libre para todo el público, añadió el comité organizador.

La inscripción en línea estará abierta hasta el día 17, mientras el 18 en la mañana, se habilitará una inscripción presencial en la propia Casa Vitier García Marruz, aunque el comité advirtió que los cupos serán limitados y estarán sujetos a disponibilidad.

Los detalles del proceso de inscripción están disponibles en las redes sociales del encuentro.

En su decimosexta edición, el festival subraya su compromiso con la difusión del patrimonio vocal y rinde tributo a figuras esenciales de la pedagogía musical en la isla caribeña.