Solidaridad en Chile rechaza ilegítima acusación contra Raúl Castro

Santiago de Chile, 21 may.— El Movimiento de Solidaridad en Chile denunció la ilegítima acusación de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana Raúl Castro y advirtió que esa es una justificación para una invasión militar contra el país caribeño.

En una declaración publicada aquí, la organización afirmó que Washington busca mediante montajes comunicacionales lograr sus macabros planes contra Cuba.

El Departamento de Justicia manipula el incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano en 1996 de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, para imputar al expresidente.

La declaración denuncia que esta nueva acción de Estados Unidos, sin base jurídica, es también una justificación para seguir arreciando el bloqueo energético y las medidas extraterritoriales que tanto daño ocasionan al pueblo cubano.

El Movimiento de Solidaridad convoca a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles a rechazar esta maniobra que en el fondo busca terminar por la vía armada el proceso revolucionario cubano.

Poco antes el Partido Comunista de Chile (PCCh) también condenó la denuncia presentada por Washington contra Raúl Castro y advirtió sobre los planes del presidente Donald Trump de agredir a la isla.

“La intervención contra Venezuela dejó en claro que Trump no tiene ningún respeto por las normas del derecho Internacional, el principio de no intervención y la soberanía de los pueblos”, señaló el PCCh