jueves 21 mayo 2026
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Solidaridad en Chile rechaza ilegítima acusación contra Raúl Castro

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Santiago de Chile, 21 may.— El Movimiento de Solidaridad en Chile denunció la ilegítima acusación de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana Raúl Castro y advirtió que esa es una justificación para una invasión militar contra el país caribeño.

En una declaración publicada aquí, la organización afirmó que Washington busca mediante montajes comunicacionales lograr sus macabros planes contra Cuba.

El Departamento de Justicia manipula el incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano en 1996 de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, para imputar al expresidente.

La declaración denuncia que esta nueva acción de Estados Unidos, sin base jurídica, es también una justificación para seguir arreciando el bloqueo energético y las medidas extraterritoriales que tanto daño ocasionan al pueblo cubano.

El Movimiento de Solidaridad convoca a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles a rechazar esta maniobra que en el fondo busca terminar por la vía armada el proceso revolucionario cubano.

Poco antes el Partido Comunista de Chile (PCCh) también condenó la denuncia presentada por Washington contra Raúl Castro y advirtió sobre los planes del presidente Donald Trump de agredir a la isla.

“La intervención contra Venezuela dejó en claro que Trump no tiene ningún respeto por las normas del derecho Internacional, el principio de no intervención y la soberanía de los pueblos”, señaló el PCCh

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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