Presentarán libro “Mundo Che” en Concepción de Uruguay

Buenos Aires, 21 may.— La histórica localidad argentina de Concepción de Uruguay es hoy escenario ideal para la presentación del libro “Mundo Che”, del periodista y escritor Juan Darío Fuentes, quien estará acompañado del hermano del guerrillero heroico Juan Martín Guevara.

El hermano del Che y Fuentes, quien es el director del Museo del Che La Pastera, en San Martín de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, viajaron a la pequeña y fronteriza ciudad de la provincia de Entre Ríos para recibir en acto protocolar el pasaporte de la madre del Che, Celia de la Serna.

El salvoconducto estuvo archivado sin que nadie lo recordara desde que Celia fue arrestada en Concepción del Uruguay cuando regresaba a Argentina por ese paso fronterizo desde Uruguay en 1963, hasta que en días recientes un empleado del juzgado lo encontró haciendo una revisión, relató Fuentes para Prensa Latina.

“Ella regresaba con libros sobre Cuba en su equipaje en abril de 1963, Celia de la Serna, madre de Ernesto “Che” Guevara, cuando fue detenida al ingresar a Entre Ríos, y pasó diez días incomunicada en la cárcel de Concepción del Uruguay”, añadió el escritor.

Fue oficialmente acusada –amplió- de portar material de propaganda comunista, pero en realidad su arresto obedeció a su vínculo familiar con el líder revolucionario. Allí fue defendida por abogados locales, entre ellos Delio Panizza.

Las actividades comienzan con la visita al juzgado federal de la localidad y la entrega del pasaporte de su madre a Juan Martín Guevara; posteriormente éste será recibido por el intendente José Lauritto.

Finalmente en la tarde, la sala teatro “1° de Mayo” del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos acogerá la presentación del libro “Mundo Che”, el cual está prologado por Juan Martín Guevara. También se realizará una exposición de fotos de la icónica figura revolucionaria en el hall del Rectorado.

Fuentes explicó a Prensa Latina que su obra es una aproximación histórica y humana a la figura de Ernesto “Che” Guevara elaborada a partir de 15 años de investigación.

El libro evita la nostalgia del pasado para centrarse en reconstruir al hombre detrás del mito político mediante testimonios de su entorno más íntimo.

Ambos decidieron entregar el pasaporte de la madre del comandante guerrillero al Museo de Che en Altamira, Córdoba, donde vivió varios años la familia Guevara.

La visita y las actividades en Concepción del Uruguay fue organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, y a las cuales invitan la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; la Asociación de Trabajadores del Estado Uruguay, la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia; y el Partido Comunista de Argentina.