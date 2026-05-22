Solicitan desde Sri Lanka intervención de ONU sobre tema de Cuba

La organización Solidaridad Bolivariana de Sri Lanka solicitó hoy de manera formal a las Naciones Unidas (ONU) su atención inmediata para salvaguardar la soberanía de Cuba ante las amenazas de Estados Unidos.

El grupo pidió a la ONU actuar de manera urgente para prevenir una escalada similar a la ocurrida en Venezuela, en una carta, firmada por su secretario general, Jeewantha Jayatissa; Wasantha Bandara, del Movimiento Nacional Patriótico; Vasudeva Nanayakkara, del Frente de Izquierda Democrática; Sumith Wanniarachchi, coordinador del Foro Nacional Antiimperialista y Uvindu Wijeweera, líder de Segunda Generación.

La misiva expresa la preocupación ante posibles acciones de Estados Unidos que puedan amenazar la soberanía e integridad territorial de Cuba.“Existe el temor de que las actuales acciones pretendidas legales y políticas dirigidas contra exfuncionarios cubanos, incluido el también líder cubano Raúl Castro, puedan utilizarse como pretexto para nuevas medidas hostiles contra la nación caribeña”, apuntó.

La organización recuerda que durante décadas, Cuba sufrió medidas unilaterales económicas y de presión política impuestas por Estados Unidos desde el Triunfo de la Revolución cubana.

Rememoró, en ese sentido, la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y los 637 atentados contra la vida del líder histórico cubano Fidel Castro.“Esos sucesos han sido considerados durante mucho tiempo por muchos en todo el mundo como asuntos que suscitan serias preocupaciones respecto al respeto del derecho internacional, la soberanía estatal y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, señaló.

Solidaridad Bolivariana de Sri Lanka precisó que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado en numerosas ocasiones, y por abrumadoras mayorías, resoluciones que piden el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, lo que, enfatizó, reflejan el amplio apoyo internacional al pueblo cubano y a los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Subrayó la posición justa de Cuba sobre el derribo en 1996 de los aviones de Hermanos al Rescate, procedentes de la Florida, que violaron de manera reiterada el espacio aéreo de la mayor de las Antillas y pusieron en peligro la vida del pueblo cubano, pese a las advertencias de las autoridades de La Habana.

Cuba sostuvo que estas incursiones constituían violaciones de su soberanía y representaban una amenaza para la seguridad nacional, precisó.De acuerdo con la organización esrilanquesa, muchos observadores temen que el uso deliberado de ese incidente para atacar a figuras históricas como Raúl Castro puedan socavar la paz y la estabilidad regionales.

A la luz de incidentes internacionales anteriores que involucraron acciones contra líderes y gobiernos extranjeros, se han expresado preocupaciones sobre las posibles consecuencias de cualquier medida unilateral dirigida contra Cuba, subrayó.

Por ende, la organización esrilanquesa instó de manera respetuosa a las Naciones Unidas a que adopten todas las medidas diplomáticas apropiadas en el marco de la Carta de la organización internacional para defender el derecho internacional, proteger la soberanía de los Estados miembros y fomentar el diálogo pacífico y el respeto mutuo entre las naciones.