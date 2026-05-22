viernes 22 mayo 2026
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Irán comprometido en no poseer armas nucleares, afirma Rusia

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Prensa Latina
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Las nuevas autoridades iraníes, al igual que las anteriores, se adhieren al compromiso de no poseer armas nucleares, declaró hoy el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, en entrevista para la agencia TASS.

«Nadie discute que Irán no debe poseer armas nucleares. Tanto los líderes anteriores como los actuales del país islámico siempre han estado de acuerdo con esto», afirmó este miércoles el diplomático ruso.

Riabkov señaló que «para resolver estas cuestiones, la comunidad internacional cuenta con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, (TNP), que establece todos los compromisos correspondientes, de los cuales la parte iraní nunca se ha retractado».

Al mismo tiempo, el TNP garantiza el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos bajo el control del Organismo Internacional de la Energía Atómica sin ninguna limitación, incluyendo el enriquecimiento de uranio», destacó.

Este derecho es inquebrantable y no puede ser objeto de ninguna interpretación oportunista externa. Solo el propio pueblo iraní determina cómo gestionar esto adecuadamente, basándose en sus intereses nacionales, concluyó Riabkov.

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