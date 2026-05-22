El rumbo de Guatemala, logros y crisis percibidas

Guatemala no avanza en la dirección correcta, sin que predomine una visión de crisis, pero sí de estancamiento, según una recopilación de evaluaciones de 94 líderes de opinión divulgada recientemente.

Por Zeus Naya

Corresponsal jefe en Guatemala

No va bien, pero podría estar peor, lo cual refleja una frustración contenida más que un rechazo absoluto, expuso el estudio de percepción elaborado por la firma local especializada en análisis político Diestra, a dos años y tres meses de Gobierno.

Las elecciones de segundo grado (para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Constitucional y el fiscal general, entre otras) marcaron un punto de inflexión, acota el texto.Muchos entrevistados confirmaron que el sistema mantiene sus dinámicas tradicionales, lo cual debilita la expectativa de cambio que acompañó a la actual administración encabezada por el presidente Bernardo Arévalo.

ESTADO DE SITUACIÓN

Entre las fortalezas, subrayó el estudio, la mayoría de las respuestas reconocieron la transparencia y posicionamiento ético, una ruptura con prácticas del pasado e intención clara de actuar con integridad, aunque con cierto desgaste en la percepción de confianza.

También una alta recurrencia en menciones sobre apego a normas, legalidad y división de poderes y la consolidación de legitimidad formal del Ejecutivo, remarcó el instrumento, un complemento de encuestas, cuando aún queda a la actual gestión un año y ocho meses.

Denotaron apertura al diálogo, “se identifica un estilo menos confrontativo, con disposición a negociar y reducir tensiones políticas, valorado especialmente frente a administraciones anteriores”.Admitieron además, con una recurrencia media alta en las respuestas, perfiles profesionales sólidos en ciertos ministerios, aunque de forma no homogénea dentro del gabinete.

Entre el 50 por ciento, detalló el análisis de Diestra, percibe una buena relación con actores externos, que fortalece la legitimidad del Ejecutivo fuera del país.Por otra parte, describió debilidades como incapacidad de ejecución (la más reiterada), predomina la percepción de que el gobierno no logra traducir planes en resultados concretos.

Planteó falta de liderazgo político, una alta coincidencia en la percepción de ausencia de conducción firme y dificultad para ejercer control sobre la agenda.Asimismo, débil articulación política, los entrevistados identificaron limitada capacidad para construir alianzas y operar dentro del sistema, lo cual baja su margen de acción.

Perciben limitaciones en gestión y experiencia, equipos con poca trayectoria o capacidad operativa, lo que afecta la calidad de decisiones y coordinación.Alrededor de la mitad advirtió sobre una comunicación ineficaz, dificultad para posicionar logros y manejar la narrativa pública, lo cual amplifica la percepción de inacción.

IMPLICACIONES

El Gobierno mantiene legitimidad ética, pero perdió progresivamente el beneficio de la duda, sin resultados visibles, su capacidad de influir en la agenda nacional tenderá a reducirse, remarcó la evaluación.No hay condiciones de crisis aguda, insistieron, pero sí de estancamiento prolongado, lo cual limita la capacidad de proponer reformas estructurales y favorece la inercia del sistema.

Ante la debilidad política del Gobierno, observaron, otros actores (políticos, institucionales y fácticos) conservaron su capacidad de incidencia en espacios clave.La frustración contenida puede ser capitalizada por figuras con discursos más confrontativos, populistas o polarizantes, de cara al ciclo electoral del cercano 2027, opinaron.

A juicio de los líderes de opinión, se abre la oportunidad para que surjan liderazgos que logren combinar credibilidad con capacidad operativa y buena dirección política, un espacio sin plena ocupación.

LOGROS

Este último diagnóstico refirió logros limitados, concentrados en áreas específicas, como educación: el ámbito en el cual se perciben avances concretos y visibles.Ese sector destaca de puntero entre los resultados de la actual gestión (2024-2028), asociado a acciones que generaron reconocimiento claro, sobre todo por la firmeza ante el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

La política exterior -expresó- sigue siendo un activo relevante, vinculada con la capacidad del Ejecutivo de sostener relaciones estratégicas y proyectar estabilidad en el ámbito internacional.Los logros evocados, según Diestra, responden a una lógica de contención más que de transformación.

Los entrevistados valoraron que el país haya mantenido cierta estabilidad política y económica, pero sin evidencias claras de avances estructurales.Elementos como la imagen país y la calificación de riesgo aparecen como resultados complementarios, lo que refuerza una percepción de progreso limitado y concentrado, argumentó.

SOBRE CRISIS PASADAS

La evolución de los últimos tres meses muestra un cambio en la composición de las crisis percibidas. Si bien la seguridad y la violencia continúan como el principal problema, su peso relativo disminuye, precisó la evaluación.

El mes anterior –añadió- emergieron con mayor claridad preocupaciones vinculadas con el costo de vida y las tensiones institucionales, particularmente en torno a procesos políticos y actores clave del sistema de justicia.

Esto refleja –sentenció- un desplazamiento desde una crisis altamente concentrada hacia un escenario donde múltiples problemas comparten relevancia.