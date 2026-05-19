Silvio Rodríguez anuncia gira artística por España

El reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez anunció hoy que se presentará en ocho ciudades de España del 1 de septiembre al 4 de octubre próximos.

En su página en Facebook, el artista invitó al público de la nación europea a esta nueva gira, que emprende luego de la realizada el pasado año por Latinoamérica.

Según anunció, actuará en Barcelona el 1 de septiembre, en Zaragoza el 5, en Bilbao los días 12 y 13, y en Valencia el 16.

El programa incluye a las ciudades Coruña (19), Sevilla (25 y 26), Murcia (1 de octubre) y Madrid (4 de octubre).