Joel Despaigne, primer voleibolista masculino cubano en el Salón de la Fama

El exvoleibolista cubano Joel Despaigne figura entre los candidatos a integrar la Clase 2026 del International Volleyball Hall of Fame, según informó el propio organismo.

De ser elegido, se convertiría en el primer representante de la selección masculina de Cuba en ingresar a esa institución.Despaigne es una de las principales figuras del voleibol cubano entre las décadas de 1980 y 1990.

Integró el equipo nacional que conquistó la Copa del Mundo de 1989 y alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1990, gracias a un juego ofensivo que lo convirtió en uno de los atacadores más destacados de su generación.

El santiaguero disputó más de 350 partidos internacionales y ganó reconocimiento internacional por su potencia y capacidad de salto.

Durante su carrera fue apodado “El Diablo”, en referencia a su estilo explosivo sobre la cancha.La lista de candidatos también incluye a la exjugadora cubana Ana Ibis Fernández, integrante de las históricas “Morenas del Caribe”, tricampeonas olímpicas bajo la dirección del entrenador Eugenio George.

La lista de candidatos también incluye a:

Dr. Ary Graça, ex presidente de la Confederación Brasileña de Voleibol y de la FIVB

.April Ross, ex jugadora de voleibol de playa y medallista de oro olímpica en 2021

.Fabiana Alvim Fabi, considerada por muchos la mejor líbero de todos los tiempos y doble campeona olímpica con Brasil en 2008 y 2012

.Ekaterina Gamova, ex estrella del voleibol ruso y dos veces campeona mundial; para muchos, la mejor opuesta de todos los tiempos

.Alisson Cerutti, ex jugador de voleibol de playa, campeón olímpico y mundial

.Laurent Tillie, entrenador francés, campeón olímpico con Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, además ganador de la VNL y la Liga Mundial. Actualmente es entrenador de la selección de Japón.

La selección definitiva será anunciada tras un proceso de votación popular y evaluación del comité del Salón de la Fama. La ceremonia de exaltación está prevista para octubre de 2026 en Holyoke, Massachusetts.