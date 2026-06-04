jueves 04 junio 2026
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Canciller Bruno Rodríguez: Inclusión de Cuba en lista de Estados patrocinadores del terrorismo carece de argumentos

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la permanencia de Cuba en la lista unilateral de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el gobierno de Estados Unidos. A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller calificó esta medida como “arbitraria y carente de sentido moral”.

Rodríguez Parrilla subrayó que “el propio Secretario de Estado de EEUU carece de argumentos ante el Congreso de ese país para sostener la imposicterrorismoión de esa medida criminal”, lo que, en sus palabras, evidencia la falta de fundamentos reales y la motivación política detrás de la decisión.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó que la inclusión de Cuba en dicha lista persigue un único objetivo: “asfixiar por todas las vías posibles a la economía cubana, provocar una crisis humanitaria y promover una intervención militar en Cuba”. Asimismo, expresó su alarma ante el hecho de que “el máximo órgano representativo de ese país permita la mentira de un servidor público”.

Con esta declaración, el gobierno cubano reitera su rechazo a las políticas coercitivas de Washington y denuncia las consecuencias negativas que estas medidas tienen sobre la población y el desarrollo económico de la isla.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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