Salud desde lo natural: Usos tópicos del gel de aloe

El nombre científico de la especie es Aloe vera (L.) Burm.f. y pertenece a la familia de las asfodeláceas. Tiene varios sinónimos, entre ellos Aloe barbadensis Mill. y popularmente se le conoce como aloe o sábila.

Roig refiere que en Cuba también se le identifica como zábida. Es considerada una planta medicinal, con amplio uso a lo largo de la historia y en muchas regiones del mundo.El origen de la sábila ha sido ubicado en las montañas Al Hajaren de la península arábiga, pero esta crece de forma silvestre en los climas tropicales, semitropicales y áridos de todo el mundo.

Además, actualmente se cultiva con fines comerciales debido fundamentalmente a sus propiedades medicinales.Su empleo tradicional se establece a partir de dos componentes de la hoja.

Por un lado, el gel extraído del parénquima se aprovecha como remedio contra diversos trastornos dermatológicos, entre otros usos, mientras que el jugo amarillo que produce la capa verde que lo rodea se utiliza como laxante por vía oral.

El gel de aloe, además, es ampliamente explotado en la industria de los cosméticos y es definitivamente la parte de la planta que se emplea para tratar problemas de la piel y de las mucosas.

Los estudios clínicos con relación a su uso tópico son insuficientes, pero sí están bien documentados sus múltiples aplicaciones etnomédicas y existen investigaciones sobre todo preclínicas que han validado su utilidad para muchas de estas indicaciones.

La planta es empleada en padecimientos dermatológicos tales como acné, heridas, quemaduras y abrasiones menores, psoriasis, úlceras, dermatitis inducida por radiaciones, dermatitis seborreica, hongos en la piel, la alopecia y en general para el cuidado del cabello.

Textos dedicados al tema de la fitoterapia como las Monografías de plantas medicinales de la OMS (volumen I, 1999) y la Farmacopea Vegetal Caribeña (tercera edición, 2003) respaldan la mayoría de estos usos, al igual que otros de Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Nicaragua, por solo citar algunos de nuestra región latinoamericana.

Para el empleo del gel de aloe siempre se debe tener en cuenta seleccionar especímenes cultivados por más de un año y medio, utilizando generalmente las hojas inferiores. Una vez cortada la hoja de la planta, esta se debe lavar bien y luego con un cuchillo se le eliminan los bordes dentados.

Luego se separa la piel de la hoja, teniendo la precaución de llevarse también la parte amarilla que está por debajo, donde hay principios activos que tienen acción laxante y que además puede provocar reacciones de hipersensibilidad local en la piel.

Con una cuchara entonces raspa el gel o cristal de la parte media de la hoja.Generalmente basta con entre una y dos cucharadas de gel para aplicar sobre una lesión, aunque puede requerirse más de acuerdo con la extensión.

En cualquiera de los casos se recomienda seguir las más estrictas medidas higiénicas con el objetivo de impedir la contaminación del material vegetal, lo cual podría conllevar a que aparezca una infección sobreañadida en la zona de aplicación.

El gel de sábila puede conservarse refrigerado, lo cual prolonga su disponibilidad en casa, pero no se debe emplear si ha tomado una coloración rojiza. Se desaconseja su uso con fines medicinales en mujeres embarazadas o que están lactando, así como en niños menores de 5 años.

Algunas personas sensibles pueden reportar reacciones alérgicas en la piel, asociadas sobre todo a su aplicación de manera prolongada.Más allá de la forma totalmente natural de emplear la sábila aquí descrita, hoy existen numerosas formas farmacéuticas y cosmecéuticas disponibles por todo el mundo que tienen al gel de esta planta como uno de sus componentes, el principal en no pocas ocasiones.

De esta forma el aloe se convierte en una especie medicinal que alcanza un uso global en el mundo moderno, por sus beneficios de manera significativa en el tratamiento de enfermedades de la piel y las mucosas.

Así entonces sigue siendo una planta recomendada para el cuidado y la protección de nuestra salud… ¡desde lo natural!