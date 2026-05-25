lunes 25 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reviven encuentros de Raúl Castro con grupo musical Ismaelillo (+Fotos)

Picture of ACN
ACN

Por Onelia Chaveco | Fotos: Tomadas de 5septiembre.cu

Gonzálo Bermúdez Toledo, creador del emblemático grupo Ismaelillo, de Cienfuegos, atesora con gran orgullo recuerdos e imágenes de los encuentros que sostuvo su agrupación musical con el General de Ejército Raúl Castro Ruz . 

   En declaraciones a la prensa local, el querido maestro de varias generaciones de esa banda infantil, expresó su rechazo ante las recientes y groseras acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra quien ha dedicado su vida a las luchas por la liberación de Cuba y su desarrollo, en medio del más feroz bloqueo del imperio yanqui contra la nación caribeña.

   Desde su cercanía con el líder histórico de la Revolución cubana, Bermúdez Toledo aseveró que él sí sabe quién es Raúl: un ejemplo de dignidad, lealtad y compromiso inquebrantable con el pueblo de Cuba, refiere la nota.

   Rememoró la fotografía junto a Raúl el 10 de octubre de 1985, en el Campamento de Pioneros Ismaelillo, cuando celebraban los primeros cinco años de su proyecto sociopedagógico, que cautivó a cubanos y  extranjeros.

  “En la imagen estamos con los muchachos de la primera generación, Raúl sostiene una trompeta y junto a él su compañera de vida y de lucha, Vilma Espín”, describió el educador cienfueguero.

   Agregó que aquel día, además del calor humano y la música, el General de Ejército le obsequió un libro de José Martí, con su firma y la fecha imborrable de aquella jornada.

   También dentro de la memoria gráfica del grupo infanto-juvenil hay imágenes del también hermano menor del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con la segunda generación en la Plaza de Actos, en una de las celebraciones por el 26 de julio.

   Contó a la publicación sobre anécdotas que retratan al líder quien, lejos de sus cargos y grados militares, ha sido una persona sencilla, profundamente simpática y sensible.

   “Recuerdo una vez que estábamos esperando por él en una visita en Aguada de Pasajeros, y cuando llegó, apenas bajó del carro, me dijo desde la ventanilla: ‘Profesor Gonzalo, toquen un danzón para que Machadito baile’.”

   “La orden musical, dicha con la cercanía del amigo y la complicidad del líder, desató la algarabía y fue muy emocionante su presencia, como siempre”, aseguró el hijo ilustre de Cienfuegos, que todavía se conmueve al recordar aquel instante.

   Confesó emocionado que: “Yo vivo orgulloso de haber podido estar junto a él, como estuve junto a Fidel”

   Recientemente el grupo musical Ismaelillo cumplió 45 años de fundado,  una linda iniciativa para fortalecer la educación, que promovió valores en varias generaciones de niños cienfuegueros.

Destacadas
Reviven encuentros de Raúl Castro con grupo musical Ismaelillo (+Fotos)
Minint informa sobre enfrentamiento con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara
Félix Varela, sembrador de la conciencia cubana
65 años en la mirada de un sobreviviente (+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios