Defiende Presidente autonomía empresarial en recorrido por La Habana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, defendió este jueves la autonomía de las empresas cubanas y la implicación de sus trabajadores en la toma de decisiones, durante un recorrido por entidades vinculadas a los ministerios de la Industria Alimentaria y la Agricultura, precisaron desde la web de Presidencia.

El mandatario visitó la fábrica de pastas cortas La Pasiega, la empresa exportadora e importadora Cítricos Caribe S.A. y la unidad empresarial de base Ronera Occidental, tres actores económicos enclavados en la capital, que buscan alternativas para mantener producciones en medio de las restricciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el cerco petrolero.

Participaron en el recorrido los ministros de la Industria Alimentaria y de la Agricultura, Alberto López Díaz e Ydael Pérez Brito, respectivamente, además de otros directivos y funcionarios.

En el intercambio con directivos y trabajadores, Díaz-Canel insistió en que el sistema empresarial aproveche las oportunidades de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, cuyas normas jurídicas se publicarán en breve.

Señaló que la preparación previa debe permitir desatar las fuerzas productivas, asumir con responsabilidad la autonomía empresarial y generar las riquezas necesarias para distribuir con justicia social.

Ejemplificó con la descentralización de facultades para aprobar precios mayoristas y minoristas, flexibilizar el destino de utilidades después de impuestos, definir escalas salariales, importar y exportar sin intermediarios, y gestionar combustible.

El Presidente subrayó la responsabilidad social de las empresas con la comunidad, en la atención a jubilados, vulnerables y jóvenes, y consideró que las utilidades deben destinarse también a vivienda, alimentación y otros estímulos para mantener la fuerza de trabajo.

Insistió en que los trabajadores participen en la toma de decisiones, desde la confección del plan hasta la distribución de utilidades, con sentido de pertenencia y respeto.

El recorrido comenzó en La Pasiega, fábrica construida antes de la Revolución, que produce 10 toneladas diarias de pastas y avanza hacia convertirse en una mipymes estatal para ganar autonomía.

La agenda continuó en Cítricos Caribe S.A., empresa exportadora e importadora del Grupo Empresarial Agrícola, que ostenta la condición de Vanguardia Nacional y adapta sus rutinas al nuevo escenario.

Finalmente fue visitada la Ronera Occidental, productora de rones Legendario, Herencia y Don Diego, afectada por apagones de más de ocho horas diarias, donde se instala un sistema de fuentes renovables para autoabastecerse de energía, con 150 kilowatts ya en operación y una meta de 300.