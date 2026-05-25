lunes 25 mayo 2026
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Sancti Spíritus habla por Cuba este lunes desde su Plaza

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Alexis Lorente Jiménez/Radio Sancti Spíritus

La movilización tiene como objetivo condenar la pretensión de enjuiciar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, considerada una amenaza a la soberanía nacional.

Durante la jornada, los participantes respaldan la declaración del Gobierno cubano que denuncia una campaña de presiones contra el país.

La actividad se inserta en la jornada por el aniversario 95 de Raúl Castro y contará con la presencia de la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones estudiantiles y otras estructuras sociales del territorio.

Encabezados por las máximas autoridades políticas y de Gobierno de la provincia, asisten trabajadores, estudiantes y familias, en una manifestación de apoyo al General de Ejército y de rechazo al bloqueo económico, así como a cualquier acción injerencista.

La convocatoria resalta el carácter unitario del encuentro y su propósito de reafirmar la defensa de la soberanía del país en el actual contexto internacional.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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