Sancti Spíritus habla por Cuba este lunes desde su Plaza

Por Alexis Lorente Jiménez/Radio Sancti Spíritus

La movilización tiene como objetivo condenar la pretensión de enjuiciar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, considerada una amenaza a la soberanía nacional.

Durante la jornada, los participantes respaldan la declaración del Gobierno cubano que denuncia una campaña de presiones contra el país.

La actividad se inserta en la jornada por el aniversario 95 de Raúl Castro y contará con la presencia de la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones estudiantiles y otras estructuras sociales del territorio.

Encabezados por las máximas autoridades políticas y de Gobierno de la provincia, asisten trabajadores, estudiantes y familias, en una manifestación de apoyo al General de Ejército y de rechazo al bloqueo económico, así como a cualquier acción injerencista.

La convocatoria resalta el carácter unitario del encuentro y su propósito de reafirmar la defensa de la soberanía del país en el actual contexto internacional.