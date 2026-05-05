martes 05 mayo 2026
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Recorrido por Santiago de Cuba: “Cuanto más es posible hacer desde mi barrio por la patria”(+Fotos)

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la AMPP.

Desde bien temprano acarrea memorias y urgencias, Yaneydis Hechavarría Batista, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, recorre esta semana junto a Maricela Duarthe Salazar delegada del Consejo Popular Agüero Mar Verde, comunidades de la oriental ciudad.

Llegaron hasta El Carmen, donde delegados del Consejo Popular compartieron inquietudes vecinales. Más tarde, en Nuevo Vista Alegre, intercambiaron con el Grupo de Trabajo Comunitario Integrado encabezado por el delegado Adonis.

En la sensibilidad del dirigente que llega hasta el barrio, hubo escucha, anotaciones en libretas, promesas que no pretenden ser retórica.

La pregunta central del encuentro fue precisa: ¿Cuánto más es posible hacer, desde cada barrio, por la patria?.

La respuesta, advierten sus protagonistas, no está en discursos vacíos, sino en el amor concreto que se traduce en gestión, en resolver filtraciones de agua, en iluminar un callejón, en recuperar la confianza desde lo pequeño.

Porque, como insistió Hechavarría, hacer patria es también hacer barrio.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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