A 203 años del nacimiento de Marx: el filósofo que hizo del socialismo una ciencia

A 203 años de su nacimiento, la figura de Karl Marx sigue erigiéndose como una de las más universales del pensamiento moderno.

Su verdadera proeza intelectual fue fundir en una síntesis superior las corrientes más avanzadas de su tiempo: la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa.

Nacido el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, Prusia Renana, Marx no solo pensó el mundo: buscó transformarlo. Junto a Friedrich Engels, dotó a la clase obrera de herramientas teóricas para su lucha, entre ellas el materialismo histórico y la crítica radical del capitalismo.

Obras como el Manifiesto Comunista y El capital condensan sus principales hallazgos en economía política.

Gracias a su legado, el socialismo dejó de ser una aspiración utópica para convertirse en una ciencia de la emancipación humana.