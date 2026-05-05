martes 05 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

A 203 años del nacimiento de Marx: el filósofo que hizo del socialismo una ciencia

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

A 203 años de su nacimiento, la figura de Karl Marx sigue erigiéndose como una de las más universales del pensamiento moderno.

Su verdadera proeza intelectual fue fundir en una síntesis superior las corrientes más avanzadas de su tiempo: la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa.

Nacido el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, Prusia Renana, Marx no solo pensó el mundo: buscó transformarlo. Junto a Friedrich Engels, dotó a la clase obrera de herramientas teóricas para su lucha, entre ellas el materialismo histórico y la crítica radical del capitalismo.

Obras como el Manifiesto Comunista y El capital condensan sus principales hallazgos en economía política.

Gracias a su legado, el socialismo dejó de ser una aspiración utópica para convertirse en una ciencia de la emancipación humana.

Destacadas
A 203 años del nacimiento de Marx: el filósofo que hizo del socialismo una ciencia
La Alma Máter oriental despliega su saber en Universidad 2026 (+Fotos)
Conmemora Aduana General de la República 63 Aniversario de Fundada
El Héroe de la Sonrisa y el Alón (+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios