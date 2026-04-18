Por mejor organización pago a los jubilados en Santiago de Cuba



El pago a los jubilados avanza en Santiago de Cuba, a pesar de la tensa situación por el bloqueo, gracias a las medidas en cada una de las sucursales bancarias, correos y minipuntos de la provincia.

Una prioridad en la dirección provincial de Santiago de Cuba es la necesidad del mejoramiento de todo el proceso de pagos a los jubilados, y por eso, se procedió a la redistribución de los clientes por los centros bancarios, unidades de correos y minipuntos más cercanos; el listado según la fecha del paso a este segmento poblacional; fueron vinculados los trabajadores sociales como facilitadores de trámites, organizadores de colas y atención a los casos más vulnerables, entre otras necesidades imprevistas; y un grupo de trabajadores bancarios fueron vinculados según su residencia particular, a las áreas de atención para rectorar el pago, sea en el manejo de los cajeros automáticos como velar el servicio con prioridad a los jubilados.

Se dan situaciones inoportunas como el malestar agudo de un jubilado e inmediatamente, el trabajador bancario tuvo que socorrer al paciente en los primeros auxilios y llevarlo hacia el PPU, al Médico de la Familia u hospital más próximo. Esta experiencia de la sucursal bancaria Plaza Dolores, también conlleva al vínculo más estrecho con el sector de la salud pública y el energético para garantizar un minimo por ciento en la activación del grupo electrógeno y la instalación de equipos auxiliares como ecoflows y la instalación de sistemas fotovoltaicos que permitan menos interrupciones y los consiguientes malestares.

Aunque se procedió a estas medidas, afloran insastifacciones., incomprensión y falta de gestiones, pero en el trasfondo falta más comunicación real con los abuelos para evitar, por ejemplo, el exceao de públicos ante el cajero automático como ocurre en el reparto urbano Antonio Maceo.

Pero, Cómò se organizó el pago a los jubilados en una unidad bancaria?

Los mejores servicios están en los bancos centricos de la ciudad de Santiago de Cuba.



Habla Roxana Romero Vazquez, nueva directora de ka sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) Plaza Dolores.

«Nosotros les damos el servicio prioritariamente, a los jubilados, alrededor de cincuenta abuelitos por día o mucho más, y entre ellos, son los primeros aquellos más vulnerables o los familiares que vienen a ejecutar el cobro de varios clientes muy enfermos en un mismo domicilio. Aquí tenemos el grupo electrógeno, la energía fotovoltaica y ecoflows para contrarestar cualquier caída del flujo eléctrico. Además, existe organización laboral para una respuesta inmediata a aquellos abuelos y abuelas muy mal de la presión arterial u otros padecimientos severos.»

Se valida entonces la experiencia del control del listado de los jubilados en la planificación de los pagos y evitar las agloneraciones y la gestión de una planta energética auxiliar ante posibles interrupcionea eléctricas, el resto, como la extensión de los servicios diarios, es una constante muy positiva en desarrollo.