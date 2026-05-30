Raúl Castro exaltado por jóvenes camagüeyanos como ejemplo de valor y patriotismo

Texto y foto: Maykel Torres La Rosa y Arleén Calvo Lacal/Radio Cadena Agramonte

Camagüey, 30 may.- Con la fuerza renovadora de las nuevas generaciones como estandarte, la Plaza de la Libertad en Camagüey se convirtió en escenario de una multitudinaria jornada de reafirmación revolucionaria. La juventud camagüeyana asumió un papel protagónico para respaldar al General de Ejército Raúl Castro Ruz y exigir el fin del bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Con banderas cubanas en alto y el puño firme, cientos de jóvenes estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones juveniles se unieron a colectivos laborales, sindicatos, jubilados y al pueblo en general para clamar con una sola voz: la patria se defiende con unidad, valentía y rebeldía.

Las nuevas generaciones marcarcaron el tono combativo desde las primeras horas del acto convocado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Rostros adolescentes y veinteañeros se mezclaron entre los presentes para demostrar que el relevo generacional está listo para sostener las banderas de la Revolución.

“No vivimos el inicio del bloqueo, pero sufrimos sus consecuencias cada día, por eso exigimos respeto y justicia”, expresó una, Yadira Torres Rivero, joven universitaria mientras coreaba consignas contra las medidas coercitivas que asfixian al pueblo cubano.

Jóvenes camagüeyanos, muchos nacidos después del Período Especial, dejaron claro que no desean guerra, sino paz, respeto y justicia para todos los pueblos. “No tememos al imperio porque hemos heredado el ejemplo de nuestros padres y abuelos”, afirmó Jorge Pérez Gómez miembro de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

En otro momento con indignación condenaron las recientes declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, calificándolas de “acusación canalla —sin legitimidad ni jurisdicción— contra el líder cubano”. Aunque no vivieron el derribo de 1996, conocen la historia y rechazaron el intento de Washington de manipular los hechos ocurridos contra la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate, violadores del espacio aéreo cubano.

Entre aplausos y vítores, la figura de Raúl Castro fue exaltada multitudinariamente por su valentía, heroísmo y coherencia y asumieron como propia su célebre frase: “Creo en la fuerza del ejemplo. Mientras viva, estaré con el pie en el estribo para defender la Patria”. Esta máxima guía el compromiso diario de los jóvenes. “Raúl siempre ha sido un hombre destacado, y nosotros, los jóvenes, juramos no defraudar su legado”, sentenció Vivian Larquín Esquivel, adolescente de Enseñanza Media.

El legendario Camagüey heredero de la estirpe de Ignacio Agramonte, vio cómo sus hijos ratificaron la voluntad de crear y resistir. Con determinación, también rechazaron las acusaciones formuladas contra Raúl Castro, símbolo de disciplina y ejemplo en la historia del país. Además, manifestaron su compromiso de que la dirección histórica de la Revolución seguirá contando con su apoyo y liderazgo, ahora más firmes y decididos que nunca. (Texto y foto: Maykel Torres La Rosa y Arleén Calvo Lacal/Radio Cadena Agramonte)