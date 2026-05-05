martes 05 mayo 2026
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Más de mil 600 ataques israelíes en Cisjordania durante abril

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Prensa Latina
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Las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes ejecutaron en abril mil 637 ataques contra propiedades y la población palestina en la ocupada Cisjordania, denunció hoy una fuente oficial.

En un informe mensual sobre las “Violaciones de la ocupación y las medidas de expansión colonial”, el jefe de la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, Muayyad Shaaban, detalló que las tropas de ese país realizaron mil 97 ataques durante ese lapso y los colonos el resto.

La mayoría de las incursiones se concentraron en las gobernaciones de Nablus (402), Ramala (312) y Belén (172).El funcionario palestino advirtió sobre el aumento de los crímenes israelíes, entre los que citó las demoliciones de estructuras, confiscación de propiedades, vandalismo, imposición de obstáculos al movimiento de personas, asesinatos, agresiones físicas y robos.

Estas violaciones confirman que no son incidentes aislados, sino más bien una metodología organizada destinada a vaciar la tierra de sus propietarios e imponer un sistema colonial racista integral, alertó.Shaaban denunció el incremento de las agresiones de los colonos judíos y afirmó que tiene como objetivo “crear un entorno coercitivo y hostil”.

Más de 750 mil colonos judíos viven en la actualidad en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Este, distribuidos en unos 180 asentamientos y 256 puestos de avanzada, según datos oficiales.

La comunidad internacional rechaza esa política expansionista y considera a ese territorio como parte del futuro Estado palestino.

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Comentarios
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