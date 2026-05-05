Cuba cumple en Copa Caribe de Balonmano en la República Dominicana

La actuación del equipo de balonmano de Cuba en el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó algo más que un título: confirmó, sin margen de dudas, su condición de potencia regional.

El equipo cubano no solo se coronó en la Copa Caribe 2026, efectuado en la capital dominicana, sino que lo hizo de forma invicta y con autoridad, tras superar a rivales de peso como México, Puerto Rico y República Dominicana.

El marcador de 31-23 en la final frente a México es reflejo de una superioridad que se sostuvo a lo largo de todo el torneo.Pero más allá del trofeo, el verdadero objetivo estaba claro desde el inicio: asegurar el boleto a los JCC que se desarrollarán en la República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto próximos.

Y ese propósito fue alcanzado sin sobresaltos, lo que permitió al conjunto enfocarse en otros aspectos clave como la cohesión del grupo y la mejora en el ranking.

Los representantes de la Mayor de las Antillas finalizaron invictos, tras dominar el Grupo A con victorias sobre Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.

Este doble logro —clasificar y dominar— coloca a Cuba en una posición privilegiada de cara a la cita regional. No solo llega con confianza, sino con un equipo que demuestra consistencia y capacidad para imponerse incluso ante los mejores del área.

La Copa, en la rama femenina, será del 25 al 30 de mayo.