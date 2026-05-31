León XIV instó a un trabajo educativo conjunto en la era de la IA

Ciudad del Vaticano, 31 may.— El papa León XIV destacó la importancia que tiene hoy, en la era de la transformación digital, el trabajo educativo de las instituciones públicas, escuelas, familias, comunidades religiosas, la cultura y las comunicaciones.

El pontífice se refirió al desafío de la relación entre educación, salud mental y tecnologías digitales durante una audiencia efectuada la víspera con los participantes en un encuentro entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Vaticano sobre “Mapas de Esperanza para una Agenda Educativa Regional”.

Una nota publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el discurso del Obispo de Roma durante ese contacto con ministros de Educación, altos funcionarios, académicos y especialistas de naciones iberoamericanas asistentes a ese evento, que sesionó el 29 y 30 de mayo.

“Muchos jóvenes poseen herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas, pero aun así les cuesta encontrarle sentido a la vida, a la esperanza”, expresó el Obispo de Roma, y consideró que “cada cultura está llamada a colaborar en el diseño de un camino común, desarrollando la conciencia de pertenecer a una sola familia humana”.

Al destacar la importancia de esa cita, organizada con el apoyo del Dicasterio para la Cultura y la Educación, así como de la Comisión Pontificia para América Latina (CAL), León XIV reafirmó la necesidad de “visiones capaces de construir nuevas síntesis culturales” que tengan “el valor de combinar pensamiento y vida, contemplación y acción”.

“En esta era de transición digital estamos llamados a ser luz para muchas personas, especialmente para los jóvenes, que buscan puntos de referencia fiables, y guías capaces de orientar su camino vital”, añadió el líder de la Iglesia católica.

En el evento, que sesionó durante esos dos días en la Casina Pío IV, ubicada en los Jardines Vaticanos, se abordó como tema central la relación entre “Salud Mental, Tecnologías Digitales y Educación”, y en la misma los representantes de los países iberoamericanos trataron sobre la agenda educativa regional.

Cuba estuvo representada por Marlén Triana Mederos, viceministra de Educación, quien destacó la trascendencia del encuentro y la oportunidad de dialogar con el Sumo Pontífice, quien mantiene una atención particular al reto educativo en la era de la Inteligencia Artificial (IA), como evidenció en su encíclica Magnifica Humanitas. No basta con conectar a los jóvenes a las redes digitales si permanecen desconectados de sí mismos, de los demás, y de su propio ser interior, expresó el Santo Padre en sus palabras a los delegados a esa reunión, e hizo alusión además a la necesidad de sembrar esperanza.

“La esperanza no es una ilusión ingenua: es una fuerza espiritual que sostiene la vida, incluso en los momentos más difíciles”, pues “si la tecnología nos conecta, la educación nos moldea”, y educar significa acompañar a los jóvenes a descubrir no solo cómo vivir, sino también por qué vivir, agregó el papa León XIV en esa audiencia.