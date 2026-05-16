sábado 16 mayo 2026
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Concluyó Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Brics

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Luego dos días de intensos debates, fue clausurada la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Brics, grupo y foro político y económico internacional de naciones emergentes, celebrada en Nueva Delhi, India, en la que Cuba participó en su condición de país socio.

En la segunda y última jornada de trabajo, dedicada a la sesión “Reformas de la gobernanza global y el sistema multilateral”, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, instó a impulsar una verdadera democratización de las Naciones Unidas y ponderó el papel de los Brics como alternativa al anquilosado e injusto orden económico internacional.

En el contexto del evento, el Canciller cubano sostuvo positivos encuentros bilaterales con sus homólogos de la India, Brasil y Rusia, ocasión propicia para debatir sobre las prioridades del grupo en el complicado escenario internacional y las oportunidades de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en sectores estratégicos.

La participación de Cuba en la reunión de Brics refuerza los vínculos del país caribeño con este mecanismo de cooperación, que constituye una plataforma clave para la construcción de un orden internacional más justo y equitativo, basado en el respeto a la soberanía de los Estados y la defensa del multilateralismo.

Desde que se convirtió en país socio, Cuba ha impulsado su agenda de cooperación Sur-Sur, en particular en áreas como la salud, la biotecnología y la energía.

Brics es el acrónimo de las iniciales de los cinco primeros Estados miembros plenos del grupo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), al que se incorporaron luego Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Egipto.

Además de Cuba, cuentan como países socios Bolivia, Bielorrusia, Uzbekistán, Malasia, Kazajistán, Uganda, Tailandia, Nigeria y Vietnam.

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