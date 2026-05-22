viernes 22 mayo 2026
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Díaz-Canel encabeza movilización en defensa de líder de la Revolución

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó hoy la concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí, donde el pueblo de la capital rechazó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz.

La convocatoria, lanzada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, reunió a miles de habaneros en el marco de la Jornada por el 95 cumpleaños de Raúl Castro.

A la cita también asistieron, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el primer ministro Manuel Marrero, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales y el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado.

«Nos convoca la dignidad de Cuba, el derecho a nuestra autonomía y el honor de ser una generación formada bajo el legado de Fidel y Raúl», declaró a Prensa Latina la primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez.

La dirigente juvenil subrayó que la movilización busca denunciar la «infame acusación» contra el General de Ejército, así como el cerco energético y el bloqueo impuestos por Washington. «Defendemos la revolución, el socialismo y esta patria», afirmó.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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