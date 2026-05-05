Este año la capacidad solar china superará a la energía generada con carbón

La transición del país hacia una energía verde y baja en carbono se acelera. Este año se espera que la capacidad instalada de energía solar de China supere por primera vez a energía que se genera con carbón.

La previsión fue publicada por el Consejo de Electricidad de China (CEC) en su informe de análisis sobre la oferta y la demanda de electricidad a nivel nacional del primer trimestre de 2026.

Marcando el inicio del XV Plan Quinquenal (2026-30), el sector eléctrico tuvo un primer trimestre fuerte impulsado por el aumento de la demanda de electricidad, una combinación de energía más ecológica y un incremento en la inversión en energías renovables, indicó el informe.

Las cifras publicadas por la Administración Nacional de Energía muestran que para finales de marzo la capacidad instalada combinada de energía eólica y solar había alcanzado alrededor de 1,9 mil millones de kilovatios, un aumento del 28,1 por ciento interanual, mientras que la generación de energía renovable mantuvo un crecimiento constante, representando casi el 40 por ciento de la producción total de electricidad del país.

La inversión en energía mantuvo un crecimiento sólido en los primeros tres meses, dando un fuerte impulso a la recuperación de la inversión nacional en activos fijos, señaló.

“La expansión y mejora de la seguridad de la red eléctrica aceleraron este año, además de una inversión más rápida en energía de hidrógeno, proyectos de conversión de carbón a combustible y nuevos sistemas de almacenamiento de energía”, dijo Xing Yiteng, subdirector general del departamento de desarrollo y planificación de la NEA.

“Las empresas privadas también han profundizado su participación en iniciativas clave de investigación energética nacional”, agregó.La previsión para 2026 destaca un cambio estructural fundamental en el consumo de energía de China, resaltó Lin Boqiang, director del Instituto de Estudios sobre Política Energética de China en la Universidad de Xiamen.

«Dado que instalaciones como los centros de datos impulsados por inteligencia artificial, las estaciones base 5G y las extensas redes de carga de vehículos eléctricos son altamente intensivas en energía, China está pasando de una era en la que la manufactura pesada dictaba la demanda de energía a una donde las economías digital y verde son los principales motores de carga», dijo Lin.

Según la CEC, el consumo total de electricidad alcanzó 2.51 billones de kilovatios-hora en el primer trimestre, lo que representa un aumento interanual del 5.2 por ciento. Al final de marzo, la capacidad total instalada de generación de energía del país se situaba en 3.96 mil millones de kW.

Cabe destacar que la capacidad de energía no fósil alcanzó 2.46 mil millones de kW, aumentando un 21.3 por ciento interanual y representando el 62 por ciento de la capacidad total, según indicó.La transición verde del sector eléctrico continúa ganando un fuerte impulso.

La capacidad combinada de energía eólica y solar recién instalada alcanzó los 57,16 millones de kW en los primeros tres meses, representando el 68,2 por ciento de toda la nueva capacidad de generación de energía añadida a nivel nacional.

De cara al futuro, el informe predice que el crecimiento macroeconómico estable y el desarrollo de nuevas infraestructuras seguirán impulsando una demanda de electricidad constante y rápida.

Se espera que el consumo total de energía en 2026 esté entre 10,9 y 11 billones de kWh, un crecimiento interanual del 5 al 6 por ciento. Se proyecta que la carga máxima de energía para el año alcance entre 1,57 y 1,63 mil millones de kW, indicó.El consejo espera que el país agregue más de 400 millones de kW de nueva capacidad de generación de energía a lo largo de 2026, con la nueva energía contribuyendo con más de 300 millones de kW a ese total.

Para finales del año, la capacidad combinada de energía eólica y solar representará la mitad de la capacidad total de generación de energía instalada en China.

(Tomado de Diario del Pueblo digital)