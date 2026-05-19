A 131 años de su caída, Martí sigue poniendo en fila los árboles de la patria

La mañana cayó sobre Dos Ríos como tantas otras en la manigua cubana, con el sol incendiando el follaje y el olor a tierra mojada recién estrenado por la lluvia.

Allí, entre el humo y el galope de los caballos, cayó el que ya no podía morirse del todo: José Martí, el Apóstol, con el pecho abierto por tres disparos y una sola certeza —la de haber cumplido.

Han pasado 131 años. Y no hay efeméride que se respete sin asomarse a esa herida fundacional. Pero esta crónica no es sobre la muerte. Es sobre lo que aquel 19 de mayo de 1895 no pudo ser enterrado: la palabra dicha a tiempo, la acción hecha raíz, la dignidad convertida en costumbre de un pueblo.

Porque Martí no solo combatió con el fusil —que también—, sino con la certeza de que los árboles de la libertad debían alinearse para resistir al gigante. Y aquí están. Aunque la adversidad haya cambiado de rostro y las siete leguas se midan ahora en bloqueos, desabastecimientos, cansancios y tenacidades.

El pueblo de Cuba, ese que discute, trabaja, espera y no se rinde, sigue poniéndose en fila.No de manera perfecta. No sin grietas. Pero sí con una convicción que parece heredada directamente de aquel verso:

“Yo quiero salir del mundo por la puerta natural”. Y salir, sí, pero con la patria adentro. Defendiendo la libertad conquistada como quien defiende el pan de cada día o la memoria de un padre.

Hoy, a 131 años de su caída en combate, el Héroe Nacional no reposa en el bronce de las estatuas. Cabalga otra vez. Lo vemos en el médico que atiende de madrugada, en el maestro que enseña con lo que tiene, en el niño que repite un poema sin saber que está haciendo nación.

Gloria eterna, sí. Pero no estática. Gloria viva, ardiente, puesta en fila. Porque mientras haya un cubano dispuesto a no pasar de largo, nuestro Martí seguirá en pie.